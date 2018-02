Studiante ta tira su mes den baño di scol

OHIO, Merca- Un studiante di 7 klas di un scol secundario na Ohio, a tira su mes den baño di campus.

Jackson Memorial Middle School a wordo cera diamars trempan despues cu e studiante a tira su mes den baño di homber, algo prome cu 8 or di mainta.

E hoben a wordo transporta pa hospital pa tratamento medico pa heridanan ricibi pero su condicion no ta conoci.

Polis no a revela si e tiro tabata intencional of un accidente.

Mayornan a core bay busca nan yiunan na Jackson Middle School, cerca di Massillon, despues cu e scol a saca un comunicado over di e tiroteo.

Autoridadnan oficial y di scol a bisa cu nan no sa si e studiante tabata su so na momento cu el a tira y no a saca niun comunicado oficial di e sucedido.

Fuente: http://www.dailymail.co.uk

