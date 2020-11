Studiante na Hulanda: ‘no ta husto cu tin mas studiante cu ta pasando den situacion di rijbewijs’

Victor Danje, un otro studiante na Den Haag tambe ta comparti su disgusto di ainda no pro saca su rijbewijs. Su intencion tabata pa haal ora cu e bin vakantie na Aruba. Segun Danje su e ta necesario pa por hay’e mirando cu e mester busca trabou manera bezorger of cualkier otro trabou.

E ta bisa cu minister encarga mester por soluciona esaki pa nan. “Mirando cu e pandemia cu mundo ta aden ta dificil pa un hoben studiante bay paga esey. E ta bisa fastioso y ta necesidad grandi. Mi mayornan a busca tur documento y saca copia na Censo pero na Santa Cruz nan a nenga esaki. Ami como ta studiante no ta husto, y no ta ami so pero tin mas mucha cu kier logra haya nan rijbewijs y no tin manera. Kier a trece esaki dilanti”, e ta bisa

