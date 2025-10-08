Un tema cu ta hopi trata ultimamente ta e Rijkswet. Jose Henriquez, un sttudiante Arubiano cu ta bibando na Hulanda ta casi termina su estudio pa bira docente di idioma spaño, a comenta cu politiconan mester ta consciente di ki banda nan ta tuma ora nan ta trata e Rijkswet.

El a agrega cu, indirectamente, Hulanda ta manehando Aruba den varios area importante manera educacion, salubridad y defensa. Sinembargo, e parti di autonomia cu lideran anterior manera Betico Croes y Shon A. Eman a lucha pe ta keda un pilar fundamental pa identidad y futuro di Aruba. Sr. Henriquez a enfatisa cu Aruba tin su Parlamento, y e ta fundamental pa maneho di asunto interno di e isla y pa preserva e autonomia cu nos a logra.

Segun sr. Henriquez, un Rijkswet no mester por reemplasa e structura autonomo di Aruba manera ta e caso di un eilandsraad, cu ta existi na Boneiro, St. Eustatius y Saba (BES-eilanden). Alabes ta di opinion cu Aruba no por bira totalmente autonomo sin recurso propio, pues mester sigui depende di Hulanda te na cierto grado pa mantene cierto stabilidad.

Sr. Henriquez a finalisa bisando: “Nos mester sigui para tras di e vision cu lideran anterior a lucha pe pa Aruba ta un isla autonomo, cu su Parlamento cual mester resepta y percura pa e semper keda existi.