Diadomingo 21 di November, e studiantenan di Organization, Governance and Management a saca e ganadornan di nan rifa. E rifa a ser organisa den cuadro di un excursion educacional cu a tuma lugar na Den Haag, Hulanda den luna di november. E excursion tawata parti di e ‘Minor Kingdom Relations’ pues, un curso tocante e relacionnan gubernamental entre e miembronan di Reino Hulandes. E curso aki ta ser duna door di ‘The Hague University of Applied Sciences’. E studiantenan a bishita diferente institucion entre otro; ‘Raad van State’, ‘Tweede Kamer’ di Hulanda y ‘Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’. E studiantenan tawata tin un experiencia cu hopi enseñansa y tawata tin e gran oportunidad di comparti cu diferente lider den e tereno di gobernacion den Reino Hulandes.

E resultado di e rifa ta lo siguiente:

Premio 1 Weekend stay na La Cabana

Ganador: Marcia Boekhoudt

Ticket ganador: 322

Premio 2 De Palm Tours Submarine Gift Certificate

Ganador: Krozendijk Pest Management

Ticket ganador: 119

Premio 3 Matthew’s Gift Certificate na balor di 100 dollar

Ganador: Boogaard Assurantiën

Ticket ganador: 378

Premio 4 Gianni’s Gift Certificate na balor di 75 dollar

Ganador: Rebecca Maduro

Ticket ganador: 279

Premio 5 Certificado di Faro Blanco Restaurant

Ganador: Imelda Schoop

Ticket ganador: 153

Premio 6 Certificado di Santos na balor di 25 dollar

Ganador: Milaine Fingal

Ticket ganador: 061

Premio 7 Certificado di Santos na balor di 25 dollar

Ganador: Boogaard Assurantiën

Ticket ganador: 390

Lo tuma contacto cu tur ganador telefonicamente. Ta pidi tur ganador pa trece un identificacion valido y e ticket ganador pa reclama nan premio. Lo entrega tur premio dia 6 di December 2021 pa 2 or di atardi na Universidad di Aruba. Por tuma contacto libremente na 661-0550 (Mirriene Fingal) of via email na [email protected]

Na nomber departamento di OGM y di e studiantenan cu a participa den e excursion educacional, ta gradici Universidad di Aruba y tur esnan cu a contribui na un of otro forma na e realisacion di e excursion aki. Ta gradici specialmente tur esnan cu a yuda recauda fondo.

