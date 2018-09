Studiante di FHTMS ta ricibi beca di CHTA

Nos facultad tin e honor di felicita nos studiante Karel Arends di e facultad di Hospitalidad y Turismo cu e beca ricibi di Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) Education Foundation. Karel ta un studiante ehemplar y ta den su ultimo aña di e programa aki na Universidad di Aruba.

Den luna di april a ricibi for di Sr. Ursell Arends, president di Aruba Timeshare Assocication (ATSA) un invitacion pa nos studiantenan aplica pa e beca. Rekesitonan tawata estrecho y solamente studiantenan cu por a cumpli cu nan a manda nan aplicacion. Aplicantenan mester tawatin un GPA (Grade Point Average) minimo di 3.0, un carta di recomendacion di un asociacion di hotel nacional, den e caso aki AHATA (Aruba Hotel and Tourism Association), tres carta di referencia of recomendacion di trabou, di cual uno mester ta di un hotel of un persona relata cu turismo y un lista di Universidad cu ta transcribi su puntonan. Ademas e studiante mester a scirbi un relato cortico con e beca lo por avansa e aplicante su carera y beneficia e industria di hospitalidad y turismo di su isla. Karel den su relato a indica cu tur dia e ta percura pa sina algo nobo y lo e kier sigui pa su Master’s degree den exterior.

Durante e temporada di vakantie Karel ta ricibi notificacion cu el a ricibi e beca cu el a aplica pe. Un studiante cu no ta solamente dedica na su estudio, pero tambe ta traha part-time, eherce deporte y semper e ta para cla pa yuda unda cu tin mester. Mester menciona cu Karel tin un GPA di 3.8 y ta un recipiente di Dean’s list desde cu el a cuminsa su estudio na FHTMS. E ta recipiente di e Best Student Award di 2017 no solamente debi na su GPA, pero tambe pa tareanan adicional cu e ta eherce den comunidad di UA y Aruba.

Staff completo di FHTMS ta felicita Karel cu e logro aki y ta desea Karel exito den su ultimo aña academico cu nos.

Tambe ta tuma e oportunidad aki pa gradici ATSA y AHATA pa nan sosten di FHTMS su mision: pa ekipa studiantenan cu conocemento y abilidadnan necesario pa eherce rolnan di liderazgo, como conciudadanonan exitoso di caracter den e industria global di hospitalidad y turismo y den nos comunidad.

Pa mas informacion tocante e programa por bishita www.ua.aw of www.facebook.com/UA.FHTMS

Pa mas informacion por tuma contacto cu:

Jo-Anne Croes

Faculty of Hospitality, Tourism and Management Studies

Telephone: +297-5262200 ext.243

Email: [email protected]

