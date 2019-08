Studiante di Biologie ta tira su curpa for di avioneta

MADAGASCAR- Si compañante y e piloto a tene e studiante na su pianan pa varios minuut ora cu e hoben a logra habri e porta di e avioneta den pleno vuelo, pero finalmente a hoben a logra los y a cay den bashi. Su restonan ainda no a wordo localisa.

Un studiante di biologia di e Universidad di Cambridge (Reino Uni) di 19 aña di edad a muri diahuebs siman pasa ora cu el a tira su mes for di un avioneta despues di a habri e porta di esaki den pleno vuelo. E piloto y e compañante di e hoben a lucha un rato cu e hoben, pero finalmente esaki a los y a tira su mes for di e avioneta. Esaki segun informenan di The Telegraph.

Alana Cutland, e fayecido, tabata den su di dos aña di estudio y a bishita un area aleha di e pais Africano cu e meta pa studia un especie di cangreu, pagando e biahe su mes. Sin embargo, despues di a sufri complicaccionnan pa avanza den su trabou den field, el a cuminsa sinti ansiedad y paranoid, sufriendo 5 ataca di paranoia.

Finalmente, su mayornan, cu ta biba na Inglatera a dicidi di paga pa trece nan yiu bek cas.

Pa esaki, nan a contrata un avioneta Cessna y a convence Ruth Johnson, un conoci di e famia di 51 aña di edad pa compaña na yiu den e biahe te cu airport internacional di Antananarivo, for di unda e lo mester a tuma un avion comercial pa London.

Poco despues di a lanta vuelo, ora cu e avioneta a logra un haltura stabiel di mas o menos 1500 m, Cutland a kita su seatbelt y a habri e porta di e avioneta cu e intencion di bula for di e avion. Johnson y e piloot a logra wante na su pianan pa mas o menos 5 minuut, pero nan no tabata por a sigui want’e te cu finalmetne e hoben a los y cay den bashi.

Desde e ora ey, forsanan di siguridad, yuda pa bisiñanan di e pueblo di Andohaloha-Anjajavy, unda cu e tragedia a tuma luga, ta purbando pa localisa e curpa di e studiante, aunke e vegetacion diuki y presencia di animalnan salvahe ta complica e tarea aki.

