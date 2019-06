Studiante cu ta bay studia den exterior lo keda sigura na AZV te dia cu e bandona Aruba

E aña aki un biaha mas, nos ta den e temporada unda cu varios di nos hobennan ta bandonando nos isla pa bay studia den exterior. Sr. Joost van de Kamp, PR Manager na AZV ta splica di proceso pa cu e carchi di AZV.

Hobennan cu ta bayendo pa sigui studia den exterior, mester schrijf uit na Censo, pa nan por schrijf in den e pais unda cu nan ta bay studia. Ora cu schrijf uit di Censo, automaticamente ta wordo uitgeschreven for di AZV.

Ora cu e hobennan schrijf uit di Censo, nan por bin AZV, djis pone nan carchi den e box den e sala di espera y nan nomber lo wordo kita e dia cu nan ta bay studia afo. Nan ta keda sigura te cu e dia cu nan ta bandona Aruba.

E studiantenan a haya un foyeto di Departamento di Enseñansa, cu si nan mester bay dokter of busca remedi na botica den e periodo cu nan ta na Aruba ainda. Importatnte ta pa ora nan bin bek, segun sr. van de Kamp, pa nan schrijf in di nobo. No lubida di bin AZV, despues di a inscribi nan mes bek na AZV.

Ta importante pa personana cu ta bay cu vakantie, pa tene na cuenta cu AZV no ta cubri cuido medico ora di vakantie of biahenan pa haci negoshi.

Esun cu ta bayendo cu vakantie, por cera un seguro di biahe, segun Sr. Joost van de Kamp, PR Manager di AZV.

