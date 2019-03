Studiante cu a pidi pa servicio di UBER haya morto

SOUTH CAROLINA, Merca – Samantha Josephson, di 21 aña, a sali for di un encuentro cu su amigonan rond di 2 or di marduga, a pidi un Uber y a bruha den auto. Oranan mas laat, polis di Columbia, na South Carolina, ta bin hay’e, pero morto.

E noticia aki sigur a laga e ciudad di Columbia, South Carolina, den shock. Samantha Josephson a wordo asesina despues di a pidi e servicio di Uber, ora di a subi auto robes. E hoben di 21 aña, studiante di e University of South Carolina, a caba di sali for di unda cu e la topa cu su amigonan den e bar Bird Dog, ubica den e zona Five Point, banda di 2 or di marduga di diabierna.

Door cu tabata laat, el a pidi servicio di Uber. El a subi den un Chevrolet Impala preto y el a bay di e luga. Loke Samantha y su amiganan no tabata sa, cu esey no tabata e Uber cu el a pidi a trabes di e aplicacion.

E ultimo imagen cu tin di dje, a wordo capta pa un camara di siguridad. Oranan a pasa bay, y door cu Samantha no a yega, nan a dicidi di yama polis, pa 1 or y 30 di merdia. Despues di esaki polisnan a cuminsa cu e buskeda, cual a termina ora cu a bin haya e curpa sin bida di e hoben universitario.

Mas laat, Nathaniel David Rowland, do 24 aña a wordo identifica como doño di e auto den cual e hoben studiante a subi, door di un fout.

Den e auto di e sospechoso, a bin haya sanger di e victima, como tambe su celular y articulonan di limpiesa den e bahul. Esaki ta pone autoridadnan pensa cu e malhechor su intencion tabata di haci e escena di crimen limpi.

Comments

comments