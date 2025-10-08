E Commissie Koninkrijksaangelegeheden y Buitenlandse Betrekkingen (CKABB) di Aruba a tene recientemente un encuentro cu studiantenan y ex studiantenan Arubiano cu ta biba y studia na Hulanda. Nan a comparti nan reto, preocupacion, problema y ideanan tocante bida y estudio na Hulanda.
Den e sesion aki, Jose Henriquez, cu ta casi termina su estudio pa bira docente di idioma spaño y ya tin entre 16 y 17 aña ta biba na Hulanda, a comparti un experiencia cu a lanta hopi atencion.
“Durante e proceso pa busca un lugar pa haci mi stage, nan a bisa cu mi no por tuma e stage sin un permiso di trabou. Nan a puntrami si mi ta cay bou di cierto ley pa stranhero, y nan a puntrami si mi tin un status diferente como un ‘Hulandes di Caribe’. Nos cu tin nacionalidad Hulandes no mester di e permiso aki, pues e situacion aki a lagami hopi preocupa,” sr. Henriquez a bisa.
E momento aki a inspira sr. Henriquez pa busca claridad cerca un Ombudsman y otro instancia relevante. Nan a bisa cu e persona cu a duna e informacion, simplemente no tabata conoce e leynan, ni e relacion cu Aruba tin como un pais autonomo den Reino Hulandes.
sr. Henriquez a agrega: “E experiencia aki a motiva mi pa yuda conscientisa otro studiantenan Arubiano cu ta bin nobo na Hulanda, pasobra hopi biaha nan no ta prepara suficiente y no sa ken nan por acerca pa busca informacion.”
Afortunadamente, sr. Henriquez a logra haya un otro stage y e ta sigui traha duru pa caba su estudio.
“Mi ta agradecido cu mi a supera e obstaculo aki, pero mi kier haci mas hende consciente di cu un situacioon asina por sosode. Nos mester sigui enfatisa cu Aruba ta un pais autonomo den Reino Hulandes, y cu nos studiantenan mester wordo trata cu e mesun respet cu cualkier otro ciudadano.”
E encuentro ku CKABB a demonstra un biaha mas cu e voz di nos studiantenan ta di gran importancia, y cu dialogo ta e locual por yuda mehora e situacion y expericia den futuro.