Dialuna 24 di juni 2025, Wilyenie Croes, studiante di cuarto aña na Universidad di Aruba den e carrera di Social Work, a presenta su tesis di graduacion na Plan di Mayor. Cu e presentacion aki, Wilyenie a finalisa oficialmente su estudio y a contribui na e esfuerzonan pa yuda mucha cu ta afecta pa separacion di nan mayornan.

Varios figura importante den e campo di bienestar di mucha y politica di separacion tabata presente. Mevr. Aisca Berkemeyer, directora di Directie Voogdijraad y tesorera di Comision Voortgezet Ouderschap, y Sr. Bert Wielenga, secretario di Comision Voortgezet Ouderschap, tabata presente na e evento. Thalina Willems maatschappelijk bemiddelaar na Plan di Mayor. Via online tabatin tambe mevr. Sacha Geerman, beleidsmedewerker na Departamento di Asunto Social, miembro di e comision y di Taskforce pa Derecho di Mucha. Xavier Simileer, juridisch beleidsmedewerker na Directie Buitenlandse Betrekkingen manehando e cartera di derechonan humano.

Wilyenie a cumpli su pasantia na Plan di Mayor bou di guia di su coach Michella Steenvoorde-Laclé, coordinador di Plan di Mayor y presidente di e Comision Voortgezet Ouderschap. “Wilyenie a demostra cu durante su pasantia e tabata un profesional, cu dedicacion, empatia y un bista critico,” segun Steenvoorde-Laclé. “Su tesis ta combina perfecto cu nos mision pa pone e mucha central ora ta trata separacion di su mayornan.”

E investigacion di Wilyenie tabata riba e manera cu mucha ta experiencia separacion di mayornan y kiko nan mester pa yuda nan durante e proseso.

👧🏽 Muchanan cu un acuerdo via Plan di Mayor ta mustra balance emocional y coherencia den nan relato (Mas capaz pa reflecciona riba ambos mayornan sin necesidad di scoge banda/Por reconoce cu tabatin conflicto, pero aún asina nan tabata sinti nan emocionalmente sigur/Nan relato tabata mas coherente y structurá (según codificacion CAI)

😶‍🌫️ Muchanan sin acuerdo regularmente ta mustra conflictonan di lealtad, bloqueo emocional, of rol confuso/parentificacion (Tin algun cu no kier papia nada di un di nan mayornan/ Otro ta tuma rol di “protector emocional” pa un mayor/Tabatin evidencia di conflicto interno: amor, confusion, culpabilidad)

❤️ Disponibilidad emocional di un mayor ta mas importante cu un acuerdo formal. (Aun si no tabatin acuerdo, un mayor cu tabata consistentemente emocionalmente presente ta trece un gran diferencia/Pero, den ambiente structurá, mucha ta sufri si mayornan ta distraí, no-reactivo, of emocionalmente indisponibel)

Muchanan por sinti ora algo ta “solamente pa show.” Nan ta responde mihó ora adultonan trata nan como participante, no como problema. E resultado y recomendacionnan di Wilyenie Croes lo yuda na desaroya mas e tipo di intervencionnan pa yiu den marco di e ley nobo di Voortgezet Ouderschap y Zorgvuldige Scheidingen/Ley Plan di Mayor. Poniendo énfasis riba importancia di structura y atencion emocional den crianza despues di separacion. Aunke acuerdo legal manera esnan cu Plan di Mayor ta stimula, ta duna un marco necesario pa cooperacion, e impacto real riba mucha ta depende di manera cu esaki ta wordo biba den practica. Disponibilidad emocional, consistencia y respet pa e bos di e mucha mes ta mester ta centra den tur politica y intervencion.

Cu su diploma na man, Wilyenie Croes ta cla pa trece su aporte como un profesional nobo na un sociedad mas solidario. Plan di Mayor ta felicita Wilyenie cu e gran logro aki.