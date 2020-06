Studia na Hulanda: Departamento di Enseñansa ta organisa diferente webinar pa prepara studiantenan

Despues cu e pandemia di e virus COVID-19 a cambia tur cos aki na Aruba tambe, Departamento di Enseñansa mester a adapta e manera cu nan ta yuda prepara e studiantenan cu ta bai sigui nan estudio na Hulanda. Sharine Dubero-Oduber, lider di e proyecto na Departamento di Enseñansa ta splica cu e aña aki ta organiza diferente webinar pa asina tur studiante ricibi e informacion correcto prome cu nan subi avoin pa bay sigui nan estudio na Hulanda.

Mirando cu e aña aki no lo tin e encuentronan di semper, a dicidi di organiza dos webinar unda ta cubri e topiconan di mas importante ora ta trata na studia na Hulanda. Como cu ta trata di un seminario online, Dubero-Oduber ta splica cu mester registra pa e webinar riba e pagina www.ea.aw. Mester bay na e tab ‘studia na Hulanda’ y registra pa e seminarionan.

E prome webinar, Webinar 1.0 PrepSmart ta dia 23 di juni, 2or di atardi. Durante e webinar 1.0 lo cubri topiconan manera Aruba-lening, COVID-19, seguro, DUO y huisvesting. E di dos webinar, Webinar 2.0 Hollandboud ta tuma lugar dia 30 di juni 2020 pa 2or di atardi. E di dos webinar lo cubri topiconan manera censo, AZV, opvang na Hulanda, guia di e mentoren y Arubahuis. Durante e webinar aki, KLM lo duna mas informacion di con e vuelo lo bai ta hinka den otro. Studiantenan cu no por atende e webinarnan por subi riba e pagina di Facebook di DEA of riba e webiste pa mira e video di e webinarnan bek, pa asina keda bon informa tambe.

Q&A Hogescholen

Ful e siman, lo tin Q&A (Questions and Answers) cu e Hogescholen na Hulanda unda studiantenan tin e oportunidad pa hasi e preguntanan necesario pa nan por ta prepara prome nan bai. Dubero-Oduber ta splica cu mester registra pa por participa na e Q&A pero cu mayoria studiante cu ta bai studia na Hulanda a haci esaki caba. E siman aki lo tin varios cita cu varios scol cu Arubahuis a acerca, cuminsando cu Hogeschool Rotterdam dia 24 di juni pa 2or di atardi. Dia 25 di juni, 2or di atardi ta Haagse Hogeschool, dia 26 di juni, 12or di merdia ta Hogeschool Arnhem en Nijmegen, dia 27 di juni pa 10or di mainta ta Hogeschool van Amsterdam y por ultimo dia 30 di juni pa 9or di mainta Fontys Hogeschool.

Meet and greet

Durante e siman lo tin e meet and greet cu e diferente mentoren y e plaatselijke opvangcommissie. Dia 24 di juni pa 2or di atardi tin e meet and greet cu mentoren di Arnhem, Nijmegen Wageningen. Dia 26 di juni, 2or di atardi cu mentoren di Rotterdam, dia 27 di juni 2or di atardi cu Leiden. Dia 2 di juli 2020, 2or di atardi cu Delft Den Haag e technische richting. Dia 3 di juli, 11or di mainta lo papia cu e regio Amsterdam y regio Overijssel. Dia 4 di juli, 10or di mainta, regio Brabant y Limburg. Dia 5 juli, 2or di atardi cu regio Utrecht y 7 di juli, 2or y mei di atardi cu Groningen. E meet and greet ta abase di invitacion y si tur cos ta bon, studiantenan cu a registra caba a haya un email for di nan futuro mentor pa por registra pa e meet and greet.

Tur informacion y schedule ta disponible riba e website di Departamento di Enseñansa, www.ea.aw.

