‘Student Leadership Summit’ su inscripcion ta habri

Den añanan anterior The Kiwanis Circle K of the University of Aruba a organiza un evento educativo pa studiante. E aña aki despues di algun aña, The Kiwanis Circle K of the University of Aruba conhuntamente cu Office of Student Affairs di Universidad di Aruba ta organisa e evento aki un biaha mas.

E aña aki Student Leadership Summit (SLS) lo encera dos dia rigoroso di entrenamiento tocante liderazgo. E tema di e aña aki lo ta “Transforming leaders from the inside out”. E tema ki lo enfoca riba stimula studiante pa desaroya nan abilidadnan como lider y pa descubri nan proposito pa/cu nan mes y comunidad. E meta ta pa contribui na e desaroyo di cada hoben pa asina nan por desaroya nan propio potencial y prepara nan mes pa diferente reto cu nan lo encontra den nan bida.

E evento lo tuma lugar dia 27, 28 y 29 di September 2018 na Universidad di Aruba.

Lo tin orador local y internacional cu lo duna cursonan intensivo di liderazgo pa e studiantenan rond di Aruba y studiante internacional.

Pa solamente 35 florin studiante di Universidad di Aruba por participa y tur otro studiante por participa pa 50 florin.

Esaki ta inclui coi come, coi bebe, material durante e summit, y certificado. Studiante (minimo 17 aña di edad) di tur instituto ta bon bini pa participa.

Pa mas informacion of pregunta tuma contacto via [email protected] of por tuma contacto via pagina di Facebook; Student Leadership Summit Aruba.

