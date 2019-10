Stroke Unit di Hospital tambe ta para keto riba dia mundial di stroke

Tur aña riba 29 di October, mundo henter ta para keto y pone atencion riba Dia Mundial di Stroke. Ta un dia pa para keto riba tur situacion cu un pashent por confronta cu por conduci na un stroke. En conexion cu Dia Mundial di Stroke ta pone atencion na dos cos. E prome ta pa tene cuenta cu tur pashent cu a haya stroke caba, y e di dos ta e miho tratamento di stroke cual ta prevencion. Ta bon pa enfatisa cu recientemente Hospital a habri e asina yama Stroke Unit pa asisti y brinda cuido specialisa na pashentnan cu a sufri un stroke of esunnan cu ta rekeri un tratamento di specialista. E team di stroke na Hospital ta dedica na nan pashentnan y ta enfoka riba dunamento di conseho pa medidanan preventivo pa nos tur por evita haya stroke. Stroke ta algo hopi frecuente, segun neurologo dr. Roberto Weiser. E ta un di e enfermedad di mas importante na nivel neurologico. Na mayoria pais rond mundo, e ta e di 5 causa di morto, despues di enfermedadnan cardiovascular, despues di cancer y despues di accidente. Tin dos tipo di stroke comun na Aruba; e ‘ischemic stroke’ y e ‘Hemorrhagic stroke’ cual ta esun cu nos conoce como “Derame celebral”. Si un pashent haya stroke y sobrevivi esaki, e por keda cu retonan neurologico cu ta hopi fastioso y cu por influencia su calidad di bida pa semper. Por ehempel, un pashent cu a haya un stroke grandi por keda cu mita di curpa lam pa semper y no por move su brasa di un banda mas. Y di e mesun banda e no por move su pia.

Por ta e no por papia mas, of e por papia menos bon y cu lenga pisa of por haya cu su boca ta cay, etc. Importante pues ta pa conscientisa tur hende pa biba mas sano, pa cuida curpa y kita e factor di riesgo pa haya un stroke. Entre e factornan di riesgo cu tin cu por haya stroke, tin factor cu por trata y esun cu no por trata. Por ehempel, loke no por trata ta e factor edad, paso hende mayor di edad ta core mas riesgo pa haya un stroke. Loke no tin diferencia ta entre genero masculino y femeninocu tin mas of menos e mesun cantidad. Pa loke ta rasa mester menciona cu hendenan color scur ta core mas riesgo pa haya stroke cu hende hende di rasa color cla, door cu geneticamente hende color scur tin mas posibilidad pa haya presion halto. Esey no ta nifica cu hendenan di rasa color cla no ta haya stroke tampoco paso hopi hende di rasa color cla, tin presion halto tambe. Factor di riesgo: presion halto. E factor di riesgo cu si por trata ta e presion halto di sanger. Tin persona cu no ta tuma nan remedi manera

mester ta. Ora un dokter bisa cu bo tin presion halto y mester bebe bo pilder tur dia, haci’e. Mester bebe tur

dia pa mantene e presion na nivel normal. Si e presion ta normal, e riesgo pa haya stroke ta baha. Factor di riesgo: diabetes Sucu halto ta un factor di riesgo hopi importante pa stroke. Dicon? Pasobra si un persona tin sucu halto y no tin bon control di dje, e adernan cu ta hiba sanger pa bo curason, despues pa e celebro, a haya sushi den dje. E ta haya un tipo di “plak”. Plak di colesterol, y plak cu sushi. Si un pida di nan kibra y bay pa bo celebro, e por tapa un ader den dje y asina bo por haya un stroke. P’esey ta hopi importante cu tur pashent cu tin sucu halto, mester bebe su pildo manera mester y mester check e sucu regularmente pa ta sigur cu e sucu ta bayendo bon y no ta halto.

