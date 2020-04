Stress y ansiedad por tin efecto negativo riba nos salud mental, emocional y fisico

Durante e temporada aki di crisis relaciona cu COVID-19 (Coronavirus), Sociaal Crisiplan ta keda traha pa e bienestar di nos muchanan, hoben y famianan den nos comunidad, muy en especial famianan cu por ta pasando den problemanan social.

Manera cu nos bida ta cambiando relaciona cu Coronavirus, e ta hopi importante pa nos tene na cuenta varios factor cu por afecta nos na un forma emocional, mental y fisico cu nos no ta desea of ta prepara pe.

Un pandemia di malesa infeccioso, manera Coronavirus ta causa y aumenta e nivel di stress, preocupacion y ansiedad pa un persona y su famia. Miedo y ansiedad tocante un enfermedad y tur su consecuencianan por trece preocupacionnan serio y causa emocionnan fuerte entre adulto y muchanan den un famia. E emocionnan aki por escala na problema den famia y por resulta den violencia domestico caminda e mucha tambe ta bira un victima.

No ta solamente e stress por haci bo daño pero tambe e miedo pa bo salud y di bo sernan keri. Otro factornan cu tambe por afecta bo estado di salud ta e inseguridad relaciona cu e cambionan abrupto den nos bida diario, inseguridad financiero, dificultad pa drumi of concentra, aumento den uzo di alcohol, tabaco of otro droganan y mas. Tur esakinan ta factornan cu ta acumula door di stress y preocupacion y cu por resulta den comportacionnan y decionnan indesea.

Durante e temporada di crisis aki nos mester presta mas atencion riba esnan rond di nos. Especialmente esnan vulnerabel cu ta personanan mas grandi den edad, esnan cu enfermedad cronico cu ta na riesgo mas halto pa bira malo, nos muchanan y hobennan, y personanan cu condicionnan mental. Nan ta e gruponan cu por ser afecta mas fuertemente na stress durante temponan di crisis.

Tur hende ta reaciona diferente na e situacion di stress y preocupacion. Con abo ta responde na un crisis por haci un diferencia importante pa bo mes y bo famia. Si bo persona ta sinti cu bo mester di sosten of ayudo psicologico durante e temporada dificil aki yama e Hotline 2810909 pa asina papia cu un profesional. Nan tey pa bo tur dia di 2’or merdia te cu 10’or anochi. Atende di un forma responsabel y positivo cu e stress y precupacionnan den e periodo di crisis aki, lo haci abo y bo famia mas fuerte.

Un mensahe di Sociaal Crisisplan.

