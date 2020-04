Stress y ansiedad kico e ta y con e por afecta abo?

Stress ta un reaccion fisiologico normal na un situacion abnormal. Di e forma aki e ta un parti normal di nos bida. E ta permiti nos curpa adapta na e multitud di eventonan positivo y negativo cu nos ta experiencia manera nacemento di un yiu, casamento, perdida di trabou, perdida di un familiar y awo e crisis aki relaciona cu Covid-19.

Stress ta bay y bin di su mes, dependiendo di e factornan cu ta envolvi. Contrario na miedo, cual ta un reaccion na un menasa specifico y defini, ansiedad ta un reaccion na un menaza no specifico y desconoci. Ansiedad ta manifesta na momento cu un evento peligroso of desafortuna por tuma lugar y nos ta pensa cu esaki muy probablemente lo bay pasa. Cada persona ta experiencia ansiedad na su mesun grado y intensidad. Con e evento anticipatorio ta wordo percibi lo influencia con hopi ansiedad lo wordo experiencia door di e persona. Den e momentonan aki di crisis e situacion relaciona cu Coivd-19 ta creando hopi stress y ansiedad den nos comunidad, no obstante nos tey pa yuda bo reconoce y manehe.

Con pa reconoce ansiedad?

Sintomanan fisico di ansiedad ta encera un curazon acelera of ta sinti manera barbulet den bo stoma. Un persona por sinti manera cu nan no por anda cu e situacion, por sinti spanta y cu miedo, intrankil of cu hopi stress. Sintomanan di comportacion por inclui retira of aleha bo mes di hende, sinti agita, agresividad of uzo di substancianan entre otro di alcohol, pa maneha cu e stress y ansiedad.

Con COVID-19 por influencia ansiedad?

Hasta den e ausencia di un malesa mental, mayoria hende lo por experiencia cierto di e sintomanan di ansiedad durante e periodo aki. E noticianan catastrofico relaciona cu COVID-19 por motiva pensamentonan circular, tristeza y iritabilidad serca diferente persona. Desde e momento cu COVID-19 a yega Aruba tin hopi persona cu a perde trabou y tin preocupacion grandisimo pa nan situacion financiero, hopi ta experiencia un cambio abrupto den nan rutina di dia y ta sinti isola y tur e factornan aki por influencia e sentimento di stress y ansiedad.

Si bo persona ta sinti hopi stress y ansiedad e ta importante pa expresa y haya sa con pa maneha esaki. Den un forma anonimo y GRATIS por tuma contacto cu nos Hotline na 2810909 pa combersa un poco di locual cu ta duna bo e stress y e ansha. Nos tey tur dia di 2pm te cu 10pm.

