Stress ta distrui djente

Actualmente ta hopi comun cu hendenan cu ta sufri di stress continuo pa e actividadnan diario encuanto e bida personal of laboral, causando un sinfin di enfermedad cu na principio ta silencioso y evolucionando cu tempo den riesgoso.

Lanta mainta cu dolor di cabes y un presion den e kaak por ta indicando un posibel bruxismo como consecuencia di preta e kiesnan di forma intenso na ora di drumi.

Pa Milagros Buiza, dentista na e Universidad Central di Venezuela, bruxismo ta un parafuncion mandibular, es decir ta un complica cu a conoce como un habito caracterisa pa e raspamento of pretamento di djente.

Bruxismo ta inconciente y involuntario y mayormente ta wordo haci durante oranan di anochi,” Buiza a splica, kende ademas a detaya cu tal enfermedad por afecta personanan di tur edad, pero frecuentemente ta presenta den mucha y den adolescente.

Si ta berdad cu bruxismo ta wordo causa pa stress, tambe por wordo ocasiona pa e maloclusion dental, refiriendo e complicacion aki na e alineacion incorecto di e djentenan, ocupando, segun e Organisacion Mundial di Salud, na di tercer luga di prevalencia dentro di e problemanan di salud bucodental, despues di caries y di e enfermedad periodental.

Sin embargo, maner tur enfermedad, e ta tratabel semper y ora cu e wordo observa na tempo.

Sin embargo, como toda enfermedad, es tratable siempre y cuando sea observada a tiempo. Es por eso que la odontóloga Buiza manifestó que el bruxismo es detectado por la visualización de desgaste de la cara oclusar de los dientes y en algunos casos el desgaste del esmalte en el cuello de los dientes. Asimismo, el síntoma más determinante, en el paciente, es el dolor en los músculos de la cara abordando, en ocasiones, también la cabeza.

Tipos de bruxismo por wordo cualifica den centrico, comprondiendo como e pretamento di e djentenan sin rascanan y e excentrico, cu ta wordo referi na e rascamento of deslisamento di e djentenan, di igual manera ambos accion por sosode di forma simultaneo. Den algun ocasion, e djentenan, cu antes tabata mustra hunto, ta separa.

E problema cu bruxismo ta general no solamente ta estetico, di djente separa of desgasta. E constante rascamento y e presion continuo riba e kiesnan, sin cu e cura, por genera patologianan diverso y severo cerca e pashent.

“E desgaste excesivo di e djentenan por yega na afecta e pulpa dental, ta causa mobilidad dental, problema den e articulacionnan ocasionando dolor y alterando kauwmento,” e dentista ta detaya.

Solucion

“Bruxismo ta wordo trata cu un aparatologia, yama ferula nocturno, cu ta wordo referi na un dispositivo cu ta wordo poni den e djentenan superior of inferio, siendo moli of duro, dependiendo e severidad di e caso,” e dentista Milagros Buiza a splica.

E funcion di e dispositivo aki ta separa e kiesnan pa evita e contacto y rascamento di e djentenan y como consecuencia, e desgaste dental. Hende ta preta nan boca mientrasc u nan ta drumi, pero e djentenan no ta sufri.

El a agrega cu den e casonan severo por trata cu antiinflamatorio of relahantenan muscular y tambe cu ansiolitico pa e pashent por drumi miho.

Di igual manera, controla stress ta extremadamente importante pa evita bruxismo. P’esey aplica tecnicanan di relahacion, ehercisionan fisico, yoba y musica instrumental na e momento di descansa y un baño cu awa lauw prome cu drumi, ta algun di e hopi recomendacionnan pa e relahacion di e curpa y mente.

Fuente: www.eluniversal.com