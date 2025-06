Huez di Corte den prome instancia a trata awe e peticion di M.E. de Meza, cu el a haci a base di articulo 43 di Codico di Procedimento Penal. Señor De Meza a afirma cu e formador a pone na haltura cu Ministerio Publico a califik’e como sospechoso, a base di un denuncia dor di inspector. Cu e peticion aki, e ta pidi Huez pa duna Ministerio Publico ordo pa inform’e tocante e tipo y motibo di e sospecho contra dje.

Articulo 43 di Codico di Procedimento Penal ta bisa cu un ciudadano por pidi Huez pa haya un solucion na momento cu surgi un problema pa cual no tin regulacion legal specifico, pero cu di tur manera mester wordo resolvi urgentemente. Den tal caso, Huez por tuma un medida concreto pa garantisa cu e proceso penal ta desaroya bon y husto.

Pa respalda su peticion, e peticionario ta basa su argumentacion riba e Convencion Europeo di Derechonan Humano, e Staatsregeling y e Directiva 2012/13/EU di Parlamento Europeo y di e Conseho cu ta trata e derecho di haya informacion den procedimentonan penal. E directiva aki ta bisa cu tur persona cu ta wordo acusa pa un hecho castigabel tin derecho pa wordo informa tocante e tipo y motibo di e acusacion contra dje.

Sinembargo, actualmente no tin ningun persecucion andando contra e peticionario. Tampoco el a wordo deteni, ni invita pa wordo scucha como sospechoso. Eseynan lo ta e momentonan caminda un sospechoso mester wordo poni formalmente na haltura cu e ta wordo sospecha of acusa di comete un delito penal. Esaki ta aplica pa tur ciudadano cu ta sospechoso, incluso p’e. Ministerio Publico no ta mira ningun motibo pa kita di e norma aki den caso di e peticionario en cuestion. Pa e motibo ey, Ministerio Publico ta para riba cu e peticion mester wordo rechasa.

E procedimento di screening pa candidato-minister

Considerando e obligacion di confidencialidad cu ta aplica pa tur persona cu ta envolvi den e ehecucion Landsverordening integriteit ministers, Ministerio Publico no por haci ningun declaracion tocante e ponencia di e peticionario cu e ta formador lo a inform’e cu e ta sospechoso di un delito penal.

Ministerio Publico por unicamente indica den forma general, cu den e Landsverordening integriteit ministers, e legislador a encarga e procurador-general pa haci un investigacion hudicial riba e candidatonan pa minister. Tambe e legislador a determina cu e procurador-general mester saca un declaracion na e formador y na gobernador, den cual ta indica si e candidato ta sospechoso di un delito den un investigacion activo. Pues e legislador ta determina e reglanan, e funcionnan legal y e obligacionnan di Ministerio Publico. E ciudadano mes ta determina e momento cu e ta presenta un denuncia.

Huez lo tuma su decision mas liher posibel, en todo caso dentro di un siman. E pregunta principal cu lo mester contesta ta si mester haci excepcion pa un candidato pa minister, en comparacion cu cualkier otro ciudadano di Aruba.