Storia conmovedor di hoben Athaliah Boon Dicaprio

Kizas e nomber Athaliah Boon Dicaprio no ta nifica nada pabo, pero pa duna un tiki di su storia. E ta un mucha di 21 aña di edad y ta sufri di un malesa pisa cu ta “Lupus”. Loke ta nada straño den e situacion aki pasobra ta hopi persona rond mundo tin a malesa aki y a toch logra sobrevivi of ta bibando cu esaki den un of otro manera. Pero loke ta haci e storia di Athaliah apart di tur ta e hecho cu el a forma un pagina riba internet caminda e tabata pidi ayudo di tur hende pa yude den cualkier forma of otro cu e parti financiero.

Su tratamento ta hopi costoso y pesey el a busca ayudo di comunidad Hulandes pa cu esaki. Sinembargo comunidad a lage na caya ya cu e no a haya apoyo y e ayuda cu e tabatin mester. Loke ta haci e storia aki mas tristo ainda ta e hecho cu mientrastanto Athaliah a bin fayece pasobra e no a logra haya e tratamento cu e tabatin mester. Loke ta haci e storia aki increibel ta e hecho cu ora cu Athaliah a fayece di repente el a haya masha hopi reaccion den forma di likes, shares y tur hende kier duna un man. Pero ora cu realmente esaki tabata necesario niun hende a saca man yuda y awo cu e mucha muhe a fayece, e ora tur hende kier yuda pero tabata laat caba.

Esaki ta muestra di con cos ta riba e mundo aki caminda cu ora cu realmente mester yuda, niun hende ta yuda y ora cu cosnan pasa, e ora si tur hende kier yuda. Tabata un amiga a organiza un fiesta di “despedida” pe mirando cu no tin mas alivio pe pa cu e malesa en cuestion. Sigur un storia hopi conmovedor cu sigur sigur mester ta un “wake up call” pa tur hende riba e mundo aki. Por a mira un Athaliah sumamente contento den su ultimo momentonan y a sigur a goza di su fiesta di “despedida”. Mester bisa cu ta djis algun amiga di dje a saca man yuda den e caso tristo aki. Un storia sigur hopi tristo y cu Athaliah Boon Dicaprio sosega na paz.

Comments

comments