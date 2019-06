Stof di Sahara por causa malestar pa personanan cu problema inmunologico

E stof di Sahara ta un fenomenono Meteorologico cu ta genera den e desierto di Sahara, cu ta crea un stof asina grandi. E ta biaha for di Africa te pasa Atlantico y despues e ta yega e area di Caribe y tambe America. Dr. Wilmer Salazar, di Departamento di Salud Publico ta amplia mas ariba esaki.

Tin dos parti, e bon y e malo. E parti bon ta cu e ta lastra tur material organico y inorganico cu ta yuda tera bira mas fertil. E ta pasa via Amazona, etc. E parti malo ta cu e ta lastra tambe cierto productonan, p.e. Ta pasa via Africa, tin hopi pesticide, hopi material inorganico, bacteria, fungus. E ta lastr’e trece continente Mericano y Caribe. Un di e problema mas grandi ta cu hendeann cu ta sufri di problemanan inmunologico, stof ta drenta curpa y ta crea problemanan di hala rosea. E ta yega tambe den e curpa, si tin bacteria, fungus, e por causa problema den cuero y wowo.

Ademas, e stof di Sahara ta trece como consecuencia un aumento di calor. E problematica di calor lo bira mucho mas grandi y mester tene na cuenta cu hende cu ta haci deporte of ehericio den campo, por causa deshidratacion. Personanan cu ta biba den un cas cu no tin sistema di ventilacion, lo por crea situacionnan grave di salud te cu por causa morto. El a yega di sosde na Europa, na Merca, unda hendenan a cay flauw door di shock, calor, causando problemanan respiratorio.

Mas aleu, Sr. Salazar a splica cu e tormenta lo por ta presente na Aruba, den e proximo 3 dianan. E stof por trece problema pa hendeann cu ta sufri di astma, personanan di edad. Mester tene cierto medidanan di precaucion. Ta recomenda pa ora ta bay den area di stof, uza un mask cu ta proteha contra di e stof cu ta drenta.

No por detecta of determina cuanto casonan di alergia, astma, wowitis e stof ta causa door cu no tin registro di esaki. E stof di Sahara ta dura 3 luna, juni, juli y augustus. E ta un oxiliacion. Si tin aumento di casonan di alergia, problema di pulmon, etc., e ora por determina pa avisa e comunidad di esaki, segun dr. Wilmer Salazar, di Departamento di Salud Publico.

