Stof bo ta, y na stof lo bo bolbe

Diaranson, 14 Februari, rond mundo lo celebra e comienso di cuaresma, un tempo pa reflexiona. E idea principal ta conversion pa avanza den e caminda di santidad cu ta hiba nos na e Cristo Pascual.

Sintesis di e mensahe: e shinishi cu ta wordo poni ariba nos frenta mester recorda cu nos ta poco cos, cu nos no por sinti nos orguyoso, ni sinti odio, ni egoisno y di e manera aki nos lo alcansa “pa medio di e practicanan cuaresmal, e pordon di nos pica, y nos lo alcansa e imagen di Bo Yiu resucita, e bida nobo di bo Reino”.

Puntonan di e idea principal:

Na prome luga, un poco di historia. Den siglonan VIII y IX e imposicion di e shinishi tabata uni, den e contexto liturgico, pa e penitencia publico. E dia ey, tabata manda e “penitentenan”” di iglesia pa sali. Y e gesto aki tabata wordo ripiti, di algun manera, e otro Dios ey, sacando a Adam y Eva, pecadornan, for di e paraiso. Den e perspectiva aki ta uza e palabranan di den e buki di Genesis cu ta referi precisamente na e episodio aki: Ku sodó di bo frenta lo bo kome pan, te ora bo bolbe na tera, pasobra for di djé bo a wòrdu tumá; pasobra stòf bo ta, i na stòf lo bo bolbe.” Y Señor Dios a sacanan for di e hardin di Eden, pa e suelo for di unda el a sacanan wordo sembra. (Gen, 3:19). Ta despues cu e imposicion di e shinishi a tuma un simbolismo diferente: esun di fragilidad y e brevedad di e bida. E recuerdo di morto. E referencia na e graf. “E hombre-stof ” kiermen cu e homber a aleha su mes di Dios, cu el a nenga di dialoga, cu el a wordo saca di su cas, cu el a rechasa e dinamismo pa cana e trayectoriio di desilusion y di morto. “E homber- stof” ta e homber cu a opone su mes na Dios, cu ta bira lomba pa su mesun ser y ta condena na nada. Pero ta existi e posibilidad di retorno. Retorno na e origen. Na luga di precipita pa e graf, ta posibel pa cambia di direccion, p’esey e conversion y bolbe bek na e fuente. “Corda cu ta di stof bo ta y na stof bo lo bolbe. Ta na abo pa dicidi. Awo, na e momento aki.

Na di dos luga, y Dios, kico E ta spera di nos? Conversion, cambio di bida, buelta pa cuminsa. Mi ta bolbe bek na stof y mi ta confia e Constructor pa e rehacimi di tur cos. Mi a kiboca. Mi a perde e caminda di bida, e caminda di e Reino. E cita, pues, cu e shinishi ta fundamental pa cita cu Bida. E shinishi ta recordami na e cuna, no na e graf.

Finalmente, e medionan cu Dios ta pone den nos man den e cuaresma aki ta hiba nos na e conversion den cual Hesus ta recomenda nos den e evangelio di dia: oracion, limosna of caridad y ayuno. Oracion: intensifica nos espacio di oracion. Pero mas cu tur cos, reza miho. Ayuno: Yuna di e hopi cosnan cu ta krimp nos bida Cristian. Limosna: nos ta yame tambe caridad: amor. E amor pa e ruman, pa esun mas necesita, den kende Cristo ta haci su presencia wordo sinti, yuda cu lo material suficiente pa avanza, pa cana. Ela bisa nos cu nos mester duna di nos mes na esunnan cu no tin, el a bisa nos cu nos mester reza, cu nos mester acerca nos mes na Dios cu henter nos ser; a wordo bisa na nos cu nos mester yuna, c nos mester renuncia na hopi cos (cuminda, television, diversion, etc) pa dedica nos mes mas na e evangelio. Den e tempo di cuaresma aki nos mester biba intensamente y pusha nos mes pa avanza. Cada un di nos tin cu pone como meta pa den e cuaresma aki pone un paso mas den direccion di un bida cristian. Reconoce nos pica, poniendo tur nos confianza den Dios, esforsando nos mes den e seguimento di HesuCristo. Pa yega yena cu goso Pasco di resureccion.

Pa reflexionar: e yamada ta sigui ta mescos: bo ta duna limosna, di berdad si of no? Esaki kiermen, comparti cu otro y bo lo comparti mas durante e cuaresma aki? Bo ta reza of bo no ta reza? Bo ta dispuesto na reza mas den e cuaresma aki? Bo lo acepta un bida mas modera pa sali for di e comodidad.. Y tambe pa por comparti un poco mas? No tin nada cu por stop nos di scoge otro esfuerso, otro progreso, no ta falta sugerencia pa esaki den e evangelio. Loke mester anima nos y hasta entusiasma nos ta cu cuaresma tuma asina aki, na serio, por marca nos bida profundamente.

Fuente: https://es.zenit.org

