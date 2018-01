Stimami Sterilisami’ ta keda un plataforma necesario den nos comunidad

Stimami Sterilisami ta un plataforma cu a wordo lansa na fin di 2015 pa Bucuti & Tara Beach Resort pa reduci e populacion grandi di pushi y cacho di caya na Aruba. Despues di un comienso sumamente exitoso e programa a continua den transcurso di añanan na diferente manera pa asina yuda frena e problema aki.

Deseo di comunidad pa descontinua ‘Kill cage’

Den ultimo tempo por a lesa hopi den medionan di comunicacion y medionan social encuanto ‘Kill cage’. ‘Kill cage’ (of Afmaakhok) ta existi na Aruba pa soluciona a corto plazo e problema di cacho y pushi di caya door di mata nan. Hopi hende to considera e sistema di Kill Cage uno cruel. Sea e bestianan indesea ta wordo mata pa medio di eutanasia of no, e simpel hecho cu nan bida ta wordo kita inhustamente, ta keda algo inacceptabel. Si

e deseo di comunidad ta pa descontinua cu ‘kill cage’, nos mester ta consciente cu e unico solucion ta sterilisacion.

Den un periodo di 5 aña cacho y pushi por multiplica na un promedio di 11.000 y e ta un hecho cruel cu mas di 7000 cacho y pushi ta perde nan bida tristemente den ‘kill cage’ tur aña. Hopi cacho y pushi tambe ta sufri di malesa y hamber riba caya. Mientras cu cacho y pushi ta continuamente reproduci, e problema lo keda.

Sterilisacion ta e solucion pasobra rebaho di e populacion di pushi y cacho ta hasi e ‘Kill Cage’ obsoleto.

Programa di subsidio

Despues di un comienso sumamente exitoso e programa “Stimami Sterilisami” a continua e ultimo dos añanan na diferente manera pa asina yuda frena e problema aki. E programa ya a percura pa subsidio pa por lo menos 5900 cacho y pushi por wordo sterilisa. For di comienso di e programa a uni tur instancia y veterinario,

pa traha hunto y yuda nos isla frena e problema di ‘sobre-populacion’ di cacho y pushi di caya. Te fin di 2017 e programa a costa un total di AFL 680,000. ATA a contribui AFL 100,000, TPEF a contribui AFL 190,000 y Bucuti & Tara Beach Resort a contribui AFL 390,000.

E progreso ta uno remarcabel, pero no ta uno cu ta wordo frena di awe pa mayan. Pa frena e problema aki, ta rekiri un dedicacion continuo di añanan largo. Y ta importante pa doñonan di cacho y pushi semper sigi ta responsabel y sterilisa nan mascotanan.

Stimami Sterilisami continuacion pa 2018

Pa 2018 a opta pa trece un fase hopi agresivo cuminsando na Februari. ‘Stimami Sterilisami’ lo sigi cubri gastonan completo di sterilisacion pa e fundacionnan cu ta rescata cacho y pushi riba caya. Adicionalmente lo introduci atrobe un subsidio financiero pa reduci e gasto pa doñonan di cacho crioyo y pushi. E prijs special lo ta AFL 75 pa cacho y AFL 35 pa pushi. Cu e empuhe agresivo por acelera e solucion pa Aruba. Bucuti & Tara Beach Resort ta compremete un suma di Afl 250,000 na e programa e aña aki y ya a ricibi contribucion di TPEF pa AFL 95,000. Lo sigi traha pa ricibi mas contribucion financiero pa por garantisa continuacion di e programa ora e fondonan aki bira limita.

‘Stimami Sterilisami’ ta e solucion sostenibel

Bucuti & Tara Beach Resort y su partnernan ta kere firmemente den un solucion sostenibel, duradero y sano. Sano pa nos comunidad y alabes pa salud di nos mascotanan. Bucuti & Tara Beach Resort ta sumamente agradeci di por a conta cu confianza y sosten di e programa ‘Stimami Sterilisami’, di:

– Yessy Arends – cu a introduci e idea na Bucuti.

– E veterinarionan cu a uni na e programa cu un prijs special.

– Boluntario Miguel Garcia cu ta dedica su curazon y tanto tempo na e administracion di e programa.

– Aruba Tourism Authority, y specialmente Aruba Tourism Product Enhancement Fund pa nan donacion.

Y na tur persona cu ta cuida nan mascota di un manera responsabel y cu a sterilisanan pa frena e problema di un poblacion granci di cacho y pushi indesea.

Pa mas informacion encuanto ‘Stimami Sterilisami’, bishita www.stimamisterilisami.com of su pagina di Facebook Stimami Sterilisami. Pa comienzo di Februari lo por cuminsa registra pa e prijs special .