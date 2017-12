Stichting Reclassering tin un rol importante den comunidad

Minister di Husticia, mr. Andin Bikker a haci un bishita di trabao tambe na e instancia Reclassering diaranson mainta. Durante e encuentro a haya un presentacion di nan trabao y tambe a presenta na e jaarverslag na minister. Reclassering tin e trabou di tene su mes ocupa cu e castigo y prevencion di un hoben cu cay den e procedura penal.

Nan tarea ta hopi importante segun minister di husticia pasobra nan tin e tarea di guia un hoben cu a yega den contacto cu e sistema penal y integra e bek den comunidad. E tarea aki ta hopi importante y den reino ta algo cu mester duna hopi atencion na dje. Debi na e ola di criminalidad di ultimo añanan tin hopi hoben cu ta bin den contacto cu e sistema penal y p’esey mester yuda pa e personanan aki integra den comunidad y yuda den comunidad.

Stichting Reclassering tin un rol instrumental den e trabao ariba menciona. Den e prome bishita di Minister di Husticia, e por a haya hopi informacion valioso pero tambe haya sa kico ta e obstaculonan cu nan ta experencia den nan trabao diario. Esaki ta hopi importante pa tene cuenta den maneho di husticia. Tambe a palabra cu esaki no ta un bishita cu poco biaha ta tuma luga, pero periodicamente kier reuni cu hefenan di departamento y directornan di ministerio di husticia pa constantemente por ta na altura kico ta nan preocupacion.Mirando cu den cuadro di presupuesto mester describi e maneho di manera cu parlamento por haci su trabao di controla. No solamente di controla cifra pero tambe kico ta maneho tras di e cifranan aki segun Minister Bikker.

Lamentablemente ultimo ocho añanan den ministerio di husticia cada bes den splicacion riba presupuesto, ta bin cu seis pa shete pagina di splicacion cu practicamente ta “copy paste” di añanan anterior. E mandatario di husticia ta haya cu ora ta bay parlamento pa pidi aprobacion pa bay riba mercado internacional y cubri e deficit di pais Aruba, mester por duna un splicacion ampliamente pa kico ta bin pidi pa e fondo publico aki. E mandatario ta sigui bisa cu no mester ta asina cu den seis, shete pagina so ta purba hustifica esaki, specialmente un ministerio asina grandi manera ministerio di husticia.

Minister Andin Bikker a haci un apelacion na fundacion reclassering pa haya informacion necesario pa ora di presenta dilanti parlamento, pa pidi aprobacion di su presupuesto por duna un splicacion hopi mas amplio di kico tur ta tarea di cada instancia cu ta cay bou ministerio di husticia. Di e manera aki parlamento lo por toets no solamente cu si tin fondonan pa pidi aprobacion abase di e ley di contabilidad, pero tambe pakico e fondonan aki ta wordo uza, pa asina parlamento por eherce su trabou debidamente.