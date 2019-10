Stichting Reclassering ta inicia proyecto di consecientizacion pa cu “Reclasserings Week”

Directora di Stichting Reclassering Aruba Sra. Seraida Pemberton-Leonard kier a anuncia cu ta cuminza cu “Reclasserings Week”. Esaki ta un siman cu ta fuma tempo p’asina duna un tiki mas atencion na e diferente trabaonan cu reclassering ta cumpli cune durante añanan. E “Reclasserings Week” a cuminsa na 2011 caminda e meta ta pa recauda fondo y asina por duna mas informacion na publico tocante e trabaonan cu ta eherciendo tur e temponan aki. Sra. Pemberton-Leonard a sigui bisa cu apesar cu reclassering tin 58 aña, hopi den comunidad no sa exactamente ta haciendo y asina ta tuma henter un siman ta para keto pa informa pueblo.

Pues durante e dianan aki tiki tiki informacion ta sali di reclassering, kico e stichting ta, kico e diferente departamentonan ta haci y mas importante e motibo pakico ta existi y e balor agrega di reclassering. E aña’ki lo bai focus riba un proyecto cu lo bai bini, pero un di e metanan principal cu reclassering tin ta e guia hobennan cu actualmente ta den medianan dus basta den publicidad. Y pa e motibo ey e ora kier trece padilanti un di e proyectonan principal cu reclassering tin ta di duna e guia y kico ta eingelijk e sosten cu reclassering mester haya pa e proyecto aki. Ivan Poulina ta papia di e proyecto aki cu ta consisti di hobennan entre edad di 16 pa 25 aña cu no ta bayendo scol y tampoco no tin algo positivo ta haciendo den nan bida actualmente. Tambe e proyecto ta consisti di hopi “proyect plaatsen” cu ta haci conhuntamente cu sector priva, Gobierno, GNO’s y tambe institutonan social. E proyecto conectando a cuminsa caba na 2011 pero a pone un bachi nobo pasobra a ripara cu hopi di e hobennan toch ta cai afor y asina no ta haya e oportunidad di e guia pa sigui cu nan bida normal despues. Un parti di e proyecto tambe ta e habilidad social, cual nan ta haya un bez pa siman mientras cu tres bez pa siman trabao y un bez pa siman tambe nan ta haci un deporte of un actividad.

Sr. Poulina a sigui bisa cu hunto cu e muchanan den e proyecto aki tin tambe un “leer meester” cu su trabao ta pa guia tur e muchanan durante e proyecto e ta un persona cu ta eingelijk capacita den su funcion pa siñanan un ofishi practico. E ta haci esaki pa medio di duna su experiencia profesional pa e hobennan ora nan ta den e proyecto aki. T’asina tambe cu kier tin mas “leer meester” debi cu e grupo di hoben ta birando mas grandi anto esaki tambe hendenan den comunidad por “geef op” nan mes pa e trabao aki. Los di esaki tin tambe tin mentornan tambe cu por bin yuda anto esey tambe por yuda e hobennan cu durante tres luna cu nan por ta riba e bon caminda. Sr. Poulina a sigui bisa cu e proyecto tambe tin un duracion di entre tres y seis luna cu ta encera e prome tres lunanan ta pa siña e ofishi practico basico y e seis luna despues nan por sigui bai den e mercado laboral di Aruba. Esaki ta wordo haci tambe hunto cu DPL pues ora nan caba nan ta haya un certificado di nan habilidad social plus nan ta haya un certificado cu nan ta mustra kico tur nan por haci di e ofishi practico y basico cu nan ta siña durante nan trayectoria. Sr. Poulina a sigui bisa cu e proyecto ta consisti tambe pa alrededor di 20 hoben dus ya caba tin 18 hoben registra y esaki ta birando mas grandi tambe. Pesey tambe Reclassering ta pidi pa instancianan cncerni pa yuda cu “werlplaats” unda cu e hobennan por haci nan ofishi hunto cu e “leer meester”.

