Stichting Reclassering en Jeugdbescherming ta presenta programa special: “nos cartera“

Riba dia 8 di mei 2021, Stichting Reclassering en Jeugdbescherming ta cumpli su di 60 aniversario. Durante e ultimo decadanan, e fundacion a duna servicio na nos comunidad y a logra realiza varios proyecto importante riba tereno di reintegracion y raportacion na Ministerio Publico.

Den cuadro di e celebracion di 60 aña di existencia di e fundacion, Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba ta presenta un programa di radio special na Massive 103.5 FM riba diahuebs, 1 di april 2021 pa 3’or di atardi. E programa ta wordo presenta pa Tabitha Smith-Heemstadt y lo ta disponibel tambe via e Facebook page di Stichting Reclassering Aruba riba e mesun fecha y orario.

Den e programa aki por cera conoci cu Natasha y Nemesis; dos trahado social na Stichting Reclassering en Jeugdbescherming. Natasha y Nemesis ta comparti nan experencia trahando den e rango social/hudicial na Aruba y ta conta di e estudio cu nan a sigi pa por guia e clientela specifico di e organisacion.

E topico central di e programa ta “Nos Cartera“. Ambos profesional ta splica con e situacion financiero y e maneho di finansas di un cliente, ta un factor criminologico cu por conduci na varios ‘triggers’. For di stress, cual den cierto caso por ocasiona problema entre famia y pareha, te na ladronicia.

Stichting Reclassering en Jeugdbescherming ta invita un y tur pa sintonisa e programa aki, den cual ta presenta varios tips valioso y practico pa anda cu bo cartera den forma responsabel y eficiente. Riba e Facebook page di Stichting Reclassering Aruba tin varios video y recomendacion disponibel pa esnan cu mester di guia y sosten riba diferente tereno.

Stichting Reclassering en Jeugdbescherming ta recaudando fondo pa por yuda 60 hoben cuminsa e aña escolar 2021-2022 den un forma stabiel. Cu un donacion di bo persona of negoshi, nos por logra cumpra 60 laptop [Chromebook] pa hobennan entre 11-13 aña cu ta den necesidad y na caminda pa scol secundario. Donacion por wordo haci riba e siguiente cuenta bancario: Stichting Reclassering en Jeugdbescherming – Caya Ernesto Petronia 21c – CMB 61178310 – Descripcion: 60 aniversario.

Pa mas informacion of pregunta, por tuma contacto na 582-1496 of por manda un e-mail [email protected]

