Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba ta organisa su anual Siman di Reclassering di 19 – 24 di oktober 2020 pa duna informacion di e trabow y proyectonan cu e fundacion ta eherce den nos comunidad.

Durante di e siman aki, Stichting Reclassering en Jeugdbescherming ta organisa diferente actividad manera un Quiz Kahoot pa e mentornan boluntario di e fundacion, un challenge bou di hobennan pa traha e jingle nobo di Reclassering y e siman lo sera cu un programa special, “A True Role Model”, Live for di e Facebook page di Stichting Reclassering Aruba riba diasabra 24 di oktober pa 6:30 pm.

E meta principal di e Siman di Reclassering ta, pa comunidad sera conoci cu e trabow di e organisacion, den cual ta traha cu hoben y adultonan cu a haya nan mes den problema cu husticia y ta core e riesgo pa sigi den mal caminda. Stichting Reclassering en Jeugdbescherming ta haya importante pa comunidad ta na altura di nan actividadnan, pa asina por compronde y sostene e esfuerzonan cu ta wordo haci pa combati y preveni crimen pa medio di resocializacion y reintegracion di hoben y adulto cu a comete un delito.

Un di e proyectonan di Stichting Reclassering en Jeugdbescherming, ta e “Mentorenproject ”. Den e proyecto aki ta “match” hobennan cu mentornan voluntario, pa ricibi guia, bow reglanan estricto, pa yuda nan stabilisa y bira independiente. Ta brinda e hobennan “tools” pa haci mihor escogencianan pa cu un futuro positivo. E fundacion ta traha hunto cu boluntarionan den nos comunidad pa yuda sostene y coach e hobennan durante nan trayecto.

Banda di guia individual y guia den grupo, Stichting Reclassering en Jeugdbescherming ta ocupa su mes tambe cu otro proyectonan manera e Proyecto “Conectando”. Den e proyecto aki ta pone enfasis pa conecta e hoben adulto bek cu e mercado laboral. E proyecto ta brinda hoben entre 16 – 25 aña di edad, cu no a caba educacion secundario y cu no ta trahando, e oportunidad pa drenta un trayecto di trabou den cual ta ricibi guia. Na final di e trayecto, cu por dura entre tres pa seis luna, e hoben ta haya un experiencia di trabou y ta traha riba e habilidadnan social pa mantene un trabou.

Di e formanan aki, entre otro, Stichting Reclassering ta trata na stabilisa y re-enforza tanto adulto como hoben den nos comunidad, pa asina nan por hiba un bida stabil y sin problema. Experiencia ta, cu bou di mayoria di e clientenan cu a sigi y a caba un di e programanan di Stichting Reclassering en Jeugdbescherming, ta mira un cambio di comportacion positivo y casonan di re-incidencia sa baha.

Keda na altura di e actividadnan di Stichting Reclassering en Jeugdbescherming durante Siman di Reclassering pa medio di e Facebook page di Stichting Reclassering Aruba.

Stichting Reclassering en Jeugdbescherming ta invita pueblo di Aruba pa sintonisa e programa special “A True Role Model”, diasabra awor 24 di oktober pa 6:30 pm via e Facebook page di Stichting Reclassering Aruba pa sinja mas di e fundacion, kico e ta tuma pa bira un mentor y con pa participa na e jingle challenge.

