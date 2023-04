Stichting Rancho lo ta celebrando 13 aña di existencia 20 April 2023 y den esaki lo ta haciendo diferente actividadnan rond den Oranjestad. Mirando cu Oranjestad tambe lo ta cumpliendo 200 aña. Sr Rosa ta splica tambe cu lo tin diferente trayectonan cu lo tuma luga. Saki lo ta un celebracion cuminsando for di 20 te cu 27 di April. Lo ta dianan yena cu diferente informacion tocante nos isla di Aruba y tambe e districto di Oranjestad.

Un idea cu a bini for di aña 2020 unda cu a pensa pa celebra e 200 aña di Oranjestad. Practicamente no tabata tin nada positivo mirando cu tabata un aña di pandemia y no tabata por a haci nada. Den 2021 a pensa pa inicia e celebracion aki unda cu por a mira desaroyo den esaki tambe den 2022.

200 aña Oranjestad lo ta un celebracion cu lo cuminsa ya caba for di 9’or di mainta. E plan ta pa trece diferente none-governmental organization pa asina tuma parti den e celebracion aki di 200 aña Oranjestad y tambe celebracion di Stichting Rancho cu lo ta cumpliendo 13 aña di existencia den cayanan di Oranjestad. Tambe lo tin diferente personanan cu lo duna charla y diferente informacion tocante Oranjestad.