Habitantenan di barionan di Mahuma, Buena Vista, Parkietenbos y Simeon Antonio a acerca Stichting Parkietenbos pa reclama encuanto e holo malo y posibel gas toxico cu por ta afectando e habitantenan di e barionan continuamente. Especialmente durante e lunanan cu biento ta cambia e famianan ta reclama cu nan ta haya efecto di tres area, Ser,I Teishi, Barcadera y Dump di Parkietenbos.

Ademas e habitanetanan a pidi pa recorda Gobierno cu nan a firma pa cera no solamente e dump di Parkietenbos pero tambe pa stop e deramento di sushi na Seri’ Teish. Tambe den e manifiesto entrega a urgi pa bay over na uza sistemanan mas moderno di procesa desperdicio y cu no ta causa tanto molester pa e habitantenan y afecta nan aire di hala rosea cual ta esencial pa biba cu un bon salud.

Durante di e ultimo tres lunanan cu a pasa e molester di aire contamina un biaha mas a intensifica y habitantenan ta lanta mainta trempan caba cu holo malo.

Fundacion Parkietenbos a manda dos carta caba pa Minister Ursell Arends, sinembargo despues di 4 luna ainda nan no a haya un contesta o reaccion. Awor nan a didici pa manda un carta pa Minister President Sra. Evelyn Wever Croes urgiendo e promer mandatario pa considera e situacion un Crisis y pa envolvi e Oficina di Maneho di Crisis pa tuma over e situacion.

Stichting Parkietenbos kier informa e habitantenan di e barionan y comunidad di Aruba engeneral cu durante e prome Gabinete Wever Croes miembronan di e fundacion a participa na un serie di reunionnan importante cu tur stakeholdernan envolvi incluyendo DNM, DVG, WEB y TNO, pa asina planea con ta bay soluciona e problema di maneho di desperdicio pa Aruba. Despues di intercambio cu multiple expert, a bay di acuerdo pa despues cu cera Dump, pa solamente un periodo temporario di 2 aña por