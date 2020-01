Stichting Parkietenbos: Otro barionan tambe kier participa diadomingo den e Accion di Firma

Diadomingo awor 26 di januari tin e accion di firma organisa pa Stichting Parkietenbos. E accion di firma contra e molester di holor malo y gasnan toxico di Ser’i Teishi y Dump di Parkietenbos lo tuma lugar for di 9 or di mainta pa 2 or di atardi na e Centro Deportivo di Simeon Antonio cual ta keda riba Bucutiweg bira na man robes ora jega e borchi di W Aviation dilanti ex restaurant Amuse.

E fundacion ta hayando reaccion di habitantenan di otro barionan cu tambe ta haya molester di e holor fies di Ser’i Teishi y di e Dump ora cu biento cambia of ora cu no tin biento. Tambe tin habitantenan di otro barionan cu ta simpatisa cu e sufrimento di e habitantenan di e barionan; Mahuma, Kas Paloma, Simeon Antonio y Buena Vista y nan tambe kier participa pa repudia e situacion.

E fundación ta desea di informa cu e Accion di Firma ta habri habitantenan di tur bario, no solamente esnan mas cerca. E presidente Edith Tromp a laga sa cu nan ta masha agradecido pa tur e apoyo cunan ta hayando y ta spera cu tur hende bin diadomingo pa asina firma e lista di protesta. Riba e potret por mira con e huma y gas ta drenta e barionan awor for di varios angulo y sofoca e habitantenan cu malestar y enfermedadnan manera asma, griep, dolor di cabes, di carganta, di wowo y varios caso di cancer.

