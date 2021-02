Stichting Parkietenbos: mas di 3000 firma entrega; Dump tin cu cera, WEB bay over na Gas y un solucion pa Ser’i Teishi

Den nomber di e barionan concerni, Stichting Parkietenbos kier a pone atencion riba nan prioridad memey di e discusionnan cu ta tumando luga. E Fundacion aña pasa 30 di september a reuni cu Minister Lopez Tromp y su departamentonan, pa asina scucha kiko ta e plan pa cu Dump, incinerator y maneho di desperdicio y medio ambiente en general. E Minister awe no tey mas, sinembargo gobernacion ta continua. E miembronan di e fundacion y habitantenan; Parkietenbos, Mahuma, Simeon Antonio, Bucutiweg y Wayaca ta wardando ki dia e promesanan haci ta bay bira realidad. Decisionnan clave tin cu ser tuma pa soluciona e desastre ambiental di Dump y e demas contaminacion di medio ambiente cu ta tuma luga den e area. E fundacion kier sa, ki dia ta stop di kima na dump y sera e sitio, manera cu PAHO a urgi Gobierno. Awo ta papiando tocante WEB pa bay over na Gas y ta menciona solamente e aspecto economico den e discucion y a lubida e aspecto humano. Stichting Parkietenbos ya a yega di reuni cu WEB riba e tema y pone nan na altura di e sufrimento cu e habitantenan di e barionan ta pasa aden tur aña ora cu biento cambia. Recientemente e fundacion a entrega mas di 3000 firma na gobierno urgiendo pa soluciona Ser’i Teishi, stop di kima sushi na Dump, sera e luga y alaves soluciona e contaminacion di huma di WEB Aruba. Tur aña for di luna di Juni pa November durante e temporada di horcan cu biento cambia, e habitantenan ta sufri enorme di e molesternan aki y nan ta haya malesanan cronico y hasta por ta fatal. Tanten cu bo no ta drumi of lanta mainta den e barionan, cualkier persona no sa den ki sufrimento e habitantenan ta pasa aden. Tin biaha den oranan di anochi bo ta lanta sofoca pa e huma y holo malo cu ta bay den direccionnan di e casnan den e vecindario debi na e cambio di direccion di biento pa lunas largo. Pues ya ta laat, ta lihe mester haci pa soluciona e desastre ambiental aki cu ta afectando e barionan ya pa décadas. E pueblonan di bario merece di hala rosea di aire limpi, e ta un derecho humano!.

