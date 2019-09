Stichting Parkietenbos kier informacion di cuanto lo bai dura pa reduci e molester di holo stinki y di gas cu ta afectando barionan

Sr. Aldrick Croes vocero di stiching parkietenbos, ta indica cu ja pa 3 luna mas of menos caba habitantenan di barionan Mahuma, Buena Vista, Parkietenbos, Simeon Antonio y un poco di Wayaca tambe ta experenciando un holo y gas cu ta bini for di sea Dom of otro sitionan caminda lo tin desperdicio ta wordo dera caminda e holo aki ta afectando e barionan aki menciona. E barionan ta grandi y manera a wordo menciona ta hopi nan ta y a haya varios jamada y tambe mensahenan y tambe email di diferente di e cuidadanonan loke a haci cu stichting a dicidi pa reuni riba e materia y tambe haci un par di reunion cu esnan concerni p’asina haya mas informacion di kico ta pasando den e proceso pa jega na un solucion pa maneho di desperdicio di sushi aki na Aruba. Y tambe specificamente pa haya sa na e sitionan cu sushi ta wordo dera sea ta Dom di Parkietenbos of na Seroe Thijshie of tambe na ECO Gas caminda tambe nan procesa p’asina haya sa for di unda e holo ta bini. E prome reunion tabata cu director di Serlimar, Sr. Davelaar y su team y nn a informa riba nan operacion y stichting a informa nan di e preocupacion di e habitantenan y tambe a haya algun splicacion di e proceso cu ta tumando lugar. Sr. Croes di Stichting a dicidi pa bai na e sitio caminda cu a logra constata algun cos na Seroe Thijshie caminda a keda constata cu e holo ta hopi fuerte eynan y e holor aki ta casi similar na loke e bario eybanda ta haya tambe. Tambe a haci un bishita na ECO Gas, cu a ricibi stichting den bon forma, y a mustra patras di e edificio kico ta e situacion cu tambe tin restonan di loke ta wordo produci na e paletnan cu ta wordo dera na Seroe Thijshie y kico e situacion eynan ta cu tambe ta emiti cierto holo y gas cu stichting ta sinti preocupacion cune. Pasobra akinan nos ta papiando di un comunidad di miles di cuidadano cu ta biba den e diferente areanan cu ta sintiendo e efecto priuncipalmente ora biento cambia di direccion. Di otro banda, Stichting no a bai asina leu di papia riba e tema di incenarator pa Dom di Parkietenbos, pa e motibo cu e efecto na e momentonan aki e proceso pa jega na un solucion ta locual ta e crisis pa e barionn awo. Pesey a bai Serlimar prome pa haya sa kico nan ta haciendo, stichting a tira un bista na e sitio tambe y a constata e deramento cu ta tumando lugar, a mira leyer, santo, kalki ta wordo poni riba dje pero tambe a tuma nota di un situacion caminda tin opcionnan cu por kima e gas aki y pa ora biento cambia e no bin den e bario. Loke cu e miembronan di Stichting a wak na ECO Gas ta cu nan ta paketa e sushi pero mas aleu kico ta wordo haci cu e resto di sushi, akinan a haci pregunta y no a logra hay un splicacion concreto di kico nan ta haci cu esaki pasobra defacto nan mes no sa bon bon kico nan mes haci cu esaki. Esaki ta dos entidad cu ta haciendo e trabao y e efecto di esaki ta afectando, den un manera of otro ora biento bolter, e barionan. Si amplia e maneho di desperdicio na un forma mas industrial pa Aruba e ora ey por papia di opcionnan manera un incenerator of otro metodonan pero esey te aworaki Stichting no a drenta aden pasobra ta sinti cu e liña cu ta core cu e pensamento di Stichting ta jega na solucionnan pa preocupacionnan di e habitantenan di e barionan afecta. “Manera PAHO a bisa, e dump mester sera. E dump no por keda habri mas pasobra e ta un menasa pa salud publico. Ademas loke ta preocupa ta loke ta pasando cu ta creando mas dump, anto e ora ey e ta bira un cuestion cu Gobierno y entidadnan mester sinta hunto y mira con ta bai solucione”, Sr. Aldrick Croes a bisa. E presidente di e stichting a sigui bisa: “Si ta incenerator, so be it pero si ta algo otro e lo ta algo otro y nos no kier drenta den e polemica ey pasobra ta un cuestion di Gobierno y demas entidadnan cu ta trahando riba e materia pero nos ta urgi si pa e cabeznan sinta hunto pa jega na un proceso pa jega na un solucion”. No por extende e problema aki mas pasobra ja e ta uno cu ta menaza e salud di comunidad y di e barionan y e ta tambe un menaza pa Aruba en general. E siguiente paso di Stichting ta pidi un reunion cu Gobierno mes p’asina expone e problema na e momentonan aki y a haya un reunion cu Minister Otmar Oduber pa atende cu e problematica aki. Stichting ta contento cu tin pasonan pa un solucion tuma lugar, pero mientras cu e solucion ta na caminda, dor di factor biento ora esaki bira of cai, e habitantenan ta haya nan cu e gas y holor stinki ta bini procedente di mas fuente y esaki no ta loke a wordo spera. Y mas cu claro kier sa cuanto mas e lo dura of por cuminza mitiga e situacion pa reduci e factornan ey, p’asina e salud di comunidad no wordo afecta mas di loke e ta caba. “Wel nos mensahe pa e restonan bario ta cu Stichting ta activamente reuniendo y nos no lo stop di reuni. Ja ta varios siman caba nos ta bezig y nos ta spera cu e reunion cu Gobierno lo duna nos suficiente claridad pa splica cuanto tempo e proceso aki ta bai dura mas y e sitionan cu ta emiti e gas y holo si algo ta bai wordo haci pa reduci esaki na un minimo caminda e bario ta wordo menos afecta”, asina Sr, Aldrick Croes a finaliza bisando.

