Stichting Parkietenbos cu accion di firma 26 Januari

Stichting Parkietenbos durante un conferencia nan a menciona cu mas cu 10 aña caba cu e Stichting Parkietnebos ta luchando cu e accion di sera y sanea e situacion di e dump e solucionnan cu a ser busca pa un motibo of otro no a resulta. Despues di un forma iresponsabel a laga dump parkientebos bira sero halto unda awa constantemente ta causa molester y problema di salud di e habitantenan di e bario den cercania, e solucion cu a ser busca pa dera desperdicio procesa na Ser’i Teishi tampoco no a resulta. E habitantenan di e bario concerni tin molester di mas cu e holo malo y gasnan toxico cu nunca. Tin hopi caso di hende cu ta bira malo constant, for di muchanan te cu hende grandi.

Lamentablemente e solucion no a bin y e bario tin dos biaha mas molester di Ser’i Teishi y Dump y esaki a bira insoportabel, awor e fundacion di e bario ta organisando un accion di firma pa forsa gobierno pa soluciona e problema gravenan aki cu ta afectando e barionan aki.

Diadomingo 26 januari proximo SP ta invita habitantenan di e bario, Cas Paloma, Mahuma, Seroe Biento, Balashi, Wayaca, Primavera, Buena Vista, Simoen Antonio, Bucutiweg, dakota y Tarabana pa un accion di firma pa pone un paro na e actividadnan na Ser’i Teishi y sanea e problema di dump, e ora cu sali ta di 9 or di mainta te cu 2 or atardi.

