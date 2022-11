Diasabra awor, dia 19 di November 2022, e di dos anochi di prefinals di Aruba Caiso & Soca Monarch lo tuma lugar na Centro di Bario Playa Pabao.

Pa solamente 20 florin di entrada, pueblo di Aruba por bin presencia y apoya e produccionnan mas nobo

di N Fuzion, Sound & More, Suona, YX3M y Buleria. Portanan lo ta habri desde 7:30 PM y e evento mes lo cuminsa 8 PM cu un bar y cushina bon surti!

Ta un gran placer pa Stichting Musica, pa wak e participacion di cantantenan veterano y “rookies”. E

bandanan lo participa den e siguiente secuencia riba diasabra 19 di november na Centro di Bario Playa

Pabao:

N FUZION cu 5 participante (5 soca y 1 caiso)

1. Dolfi Richardson “The Commissioner” cu su Caiso: There Is No Turning Back y tambe su Soca:

When We On D Road (ambos composita y aregla pa: Dolfi Richardson)

2. Aimee Middendorp “Aimee” cu su Soca: It’s About Time (compositor: Felix Hoek / areglista:

Nigel Hoek)

3. Denzel Browne “Kulchaman” cu su Soca: D Road (compositor y areglista: Denzel Browne)

4. Lyrod Escudero “Lyrod” cu su Soca: Holooo (compositor: Felix Hoek / areglista: Nigel Hoek)

5. Nigel Hoek “Suhcy” cu su Soca: A Groovy Kind of Jump” (compositor: Felix Hoek / areglista:

Nigel Hoek)

SOUND & MORE cu 1 participante (1 soca)

1. Jair Dijkhof “Casper” cu su Soca: Feelin Good, Feelin Nice (composita y aregla pa Sound & More)

SUONA cu 1 participante (1 soca)

1. Jerwin Hernandez “Dje Dje” cu su Soca: All In (compositor: Janiro “Ataniro” Eisden y areglista:

Raul Piar)

YX3M cu 5 participante (5 soca)

1. Marvin Stamper “Big One” cu su Soca: Apache Chant (compositor: Marvin Stamper y areglista:

Harvey “Toolz” Agunbero)

2. Michael Quant “Barbon” cu su Soca: Celebrate With Me (compositor: Michael Quant y areglista:

Harvey “Toolz” Agunbero)

3. Arnaldo Maduro “Razorsharp” cu su Soca: In It With Me (composita y aregla pa Harvey “Toolz”

Agunbero}

4. Stuart Smit “Stuwy” cu su Soca: Mind Ur Business (composita y aregla pa Harvey “Toolz”

Agunbero}

5. Mike Richardson “Mikey” cu su Soca: Ride It (composita y aregla pa: Mike Richardson y Harvey

“Toolz” Agunbero)

BULERIA cu 4 participante (4 soca)

1. Michael Dorbeck “Oye Maiky” cu su Soca: Miss This (composita pa Jason Brown y Michael

Dorbeck y aregla pa Rygel Isabella y Michael Dorbeck)

2. Raynold Kelly “Francois” cu su Soca: Top Of The Line (composita y aregla pa: Hendry Tromp)

3. Rodrick Franken “Rocco Flava” cu su Soca: In Love With 69 (composita pa Janiro Eisden y

Rodrick Franken y aregla pa Rygel Isabella)

4. Jair Vesprey “Buddy Love” cu su Soca: Out Of Condition (composita pa Carl Roosberg, Bradley

Vesprey y Jair Vesprey y aregla pa Rygel Isabella)

Un total di 5 banda, 16 participante,16 Soca y 1 Caiso lo resona diasabra awor na Centro di Bario Playa Pabao.

Stichting Musica ta gradici e partners di Aruba Caiso & Soca Monarch pa nan aporte: Setar, Aruba Bank y Balashi. Y tambe ta sumamente contento cu e sosten di DCA, Telearuba, Elite Productions & Entertainment.

Bishita e Facebook page di Stichting Musica pa keda na altura di tur updates y informacion relata na Auba Caiso & Soca Monarch 2023!

Tickets ta obtenibel via Pay.AW y tambe na Citgo Boulevard, Citgo Palm Beach, Citgo Santa Cruz y Citgo Essoville