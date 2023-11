Despues di hopi preparacion, Stichting Musica a introduci un cambio inovativo den e produccion di Soca Prefinals di Aruba Caiso & Soca Monarch (ACSM). Pa prome biaha den historia, e anochinan preliminario a wordo transmiti “Live” for di plataformanan digital y social y tambe na television.

Stichting Musica ta sumamente contento cu e acogida di e Live Streaming di e Soca Prefinals. E transmision a gara atencion den tur skina di nos isla y tambe den exterior y a ricibi hopi intercambio den forma di “Likes”, “Comments” y “Shares”, particularmente riba e Facebook page di Stichting Musica. E organisacion ta orguyoso di cada cantante y banda cu a participa na e Soca Prefinals, cu a duna nos comunidad 4 anochi di musica, suspenso y entretenimento.

Na final di e di 4 anochi, e resultado di e Soca Prefinals a wordo anuncia alrededor di 12:45 AM, pues riba 11/11, via e plataformanan publico di e Live Streaming y tambe via e pantayanan na e evento di apertura di Carnaval organisa pa SMAC.

Resultado

E sistema electronico cu ta wordo uza pa e cuerpo di hurado a selecciona e Top 25 presentacionnan den categoria di Power y e Top 15 den categoria di Groovy, cual a wordo anuncia mesora na e publico presente y televidentenan. Segun e procedura oficial di Stichting Musica, e resultado total di cada participante ta wordo analisa. Durante e analisis aki, Presidente di Hurado a ripara cu den e categoria Power tin un empate. Netamente na e cantidad di punto cu ta cai na e di 25 lugar di e categoria Power. Esaki ta nifica cu tabata tin tres cantante cu e mesun cantidad di punto riba posicion #25. Durante di e anochi, e sistema electronico a selecta e di 25 lugar, entre e tresnan aki, a base di orden alfabetico di nan Stage Name.

Ora cu esaki a keda descubri, e organisacion a tuma e pasonan necesario pa evalua con lo sigi cu e proceso. Na prome instante a evalua e logistica y si lo ta posibel pa cumpli cu e orarionan di e permiso di evento, den caso cu laga dos extra cantante pasa pa final. Stichting Musica a busca conseho legal riba e topico y a tuma contacto cu e dos cantantenan envolvi. Despues di un evaluacion extenso, Stichting Musica ta contento di por anuncia cu un total di 42 Soca lo competi den e categoria di Power Roadmarch y Groovy Roadmarch. Mirando cu tur logistica ta permiti esaki. Aruba ta celebrando e di 70 aniversario di Carnaval y Stichting Musica ta contento di por anuncia cu tur tres cantante cu a cualifica pa posicion #25 lo haya e oportunidad pa competi durante e Soca Finals cu lo tuma lugar riba diasabra, 27 di januari 2024.

TOTAL AMOUNT SONGS 42 POWER ROADMARCH 27 GROOVY ROADMARCH 15 TOTAL AMOUNT SINGERS 37 MALE SINGERS 30 FEMALE SINGERS 7 TOTAL AMOUNT BANDS 17 ROOKIES 8

Esnan cu no a logra sintonisa e Soca Prefinals of simplemente kier rebiba e momentonan excitante di e show, por bishita e Facebook page di Stichting Musica y haya tur 4 anochi bek pa replay. E produccion ta disponibel tambe via YouTube, riba e channel di Elite Studios y e channel di Telearuba cu tambe a transmiti e Soca Prefinals.

E organisacion ta agradecido pa e apoyo y sosten ricibi di Setar NV, Aruba Bank, Aruba Airport Authority, Elite Productions & Entertainment, Telearuba y Guardian Group. Tambe na e patrosinadornan di e Live Streaming, incluyendo Do-It Center, Fun Miles Aruba y demas contribuidor cu a aporta den forma di propaganda of premionan pa e audiencia.

Stichting Musica kier extende un palabra di gratitud na tur medio di prensa cu tabata presente na The Venue durante di e Soca Prefinals y cu di un of otro forma a participa na e promocion y/of transmision di e festival, incluyendo radio emisoranan, website informativo y corantnan. Sin lubida, e cuerpo di hurado y boluntarionan pa nan gran aporte na e festival y nos musica y cultura di Aruba.