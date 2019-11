Stichting Musica ta inicia su programa pa Aruba Caiso & Soca Monarch 2020

Aruba Caiso & Soca Monarch ta e festival musical di mas grandi y mas anticipa na Aruba y Stichting Musica ta prepara pa un otro edicion exitoso na Januari 2020.

Den un ambiente masha ameno na Kamini’s Kitchen, Stichting Musica a inicia e programa pa ACSM2020.

Aruba Caiso Soca Monarch 2020 lo tuma lugar riba Dialuna Januari 27, Diamars Januari 28 y Diaranson Januari 29 pa loke ta trata e prefinals. E Caiso Finals lo ta riba Diabierna, Januari 31, 2020 y e Super Saturday Soca Final lo ta Diasabra, Februari 1, 2020. Tur anochi lo cuminsa pa 8:00 PM den Aruba Carnival & Entertainment Village.

Inschrijving oficial pa participa na ACSM2020 lo ta di Januari 1 te cu Januari 12, 2020 den forma digital y manera ta custumber, Stichting Musica lo organisa un anochi pa finalisa inscripcion den forma magno.

Pa ACSM2020 lo ofrece package deals atractivo pa entrada di e festival, dunando publico e opcion pa atende tur 5 anochi den un forma mas economico. E pakete pa tur 5 anochi lo costa Awg 85,00 pa persona, tickets pa cada anochi di Pre Finals individual lo costa Awg 25,00 pa persona y entrada pa e anochinan final lo ta na balor di Awg 50,00 pa persona. Puntonan di benta lo wordo anuncia pronto.

Interesante pa menciona, ta cu ACSM2020 lo wordo transmiti via PPV International cual lo ta bao maneho di Setar y Telearuba pa tur esnan cu ta biba pafo di Aruba por disfruta di e espectaculo.

Tambe, Stichting Musica a divulga cu e Old Mask Parade ta riba programa pa Diamars, Februari 25, 2020 cu e mesun ruta, e biaha aki culminando na Aruba Carnival & Entertainment Village cu kimamento di Momo. Gruponan carnavalesco y bandanan por inscribi nan mes pa participa na Old Mask Parade te cu diaranson, Februari 12, 2020.

Stichting Musica ta invita un y tur pa sigui tur informacion relata na ACSM2020 via e Facebook page di Stichting Musica, na unda demas anuncio y informacion lo wordo distribui continuamente, incluyendo diferente promocion pa studiantenan por gana premio y entrada pa e festival.

Manera semper, Stichting Musica lo traha di cerca cu SMAC y Grupo Uni pa Carnaval 66. E organisacion ta sumamente satisfecho cu SMAC a sigi e conseho pa aloca e Children & Youth Calypso & Roadmarch Festival 2020 na un fecha mas trempan, pa asina e canticanan di mucha y hoben ricibi mas airplay y acogida den media y den paradanan di mucha. Stichting Musica orguyosamente lo forma parti di e support team pa organisa e festival aki pa nos hobennan talentoso y lo sostene ambos e festival aki y Tumba Festival Infantil y Hubenil financieramente.

E festival ta conta un biaha mas cu e apoyo di nan main sponsor Setar NV, compania di produccion Elite Productions & Entertainment, Aruba Tourism Authority y Tropical Bottling Company. Stichting Musica ta agradecido y ta sinti honra cu e sosten continuo di partners asina valioso.

Comments

comments