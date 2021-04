Stichting Musica ta apela na Crisis Team

Den nomber di musiconan y e mundo di entertainment, Stichting Musica a dirigi su mes na Crisis Team durante di un Live Conference via nan Facebook page riba diasabra, 24 di april 2021.

Durante di e conferencia presidente di Stichting Musica, sra. Edwina Werleman y vice- presidente,

sr. Bobby Gibbs a remarca cu musiconan no a wordo considera den e ultimo ahustacion di medidanan, siendo cu e fundacion tin mas cu tres luna wardando pa un contesta of sikiera un follow up di Crisis Team despues di a entrega un Proposal Plan formal.

Na prome instancia Crisis Team a pidi Stichting Musica pa dialoga cu Departamento di Cultura [DCA] y a logra reuni varios biaha cu DCA. Stichting Musica a cumpli cu tur peticion di DCA y riba dia 20 di januari 2021 a presenta un Proposal Plan cu diferente proposicion y sugerencia di parti musiconan.

Te awe Stichting Musica no a ricibi un contesta riba e plan aki, supuestamente pa motibo di hopi trabao y casonan variante, e team te ainda no a logra discuti/repasa e proposal. Den esaki ya tres luna a pasa y varios medida a wordo ahusta, pero sin cambio algun pa musiconan y e mundo di entretenimento.

Musiconan ta dunando di nan parti pa cumpli cu e protocolnan stipula y ta hasta motivando otro pa bai vacuna. Stichting Musica ta compronde cu Crisis Team tin un tarea dificil y cu nos no por bai bek na ‘normal’ di biaha. Sinembargo, mester cuminsa un caminda.

Durante di e conferencia, musico Sergio Barros a trece algun topico interesante pa dilanti. Entre otro, cu dunando musiconan e espacio pa gana un entrada, a lo largo lo yuda e caha di gobierno, mirando cu nan no lo depende riba FASE. Tambe a remarca cu dialogo y union entre musico ta e unico modo pa yega na solucion y cu ora di traha maneho no mester solamente enfoca riba solucion imediato, pero tambe pensa riba un plan pa termino largo.

Stichting Musica ta haci un apelacion urgente na Crisis Team pa tuma accion y pa follow up riba e Proposal Plan cu a wordo entrega na januari 2021. E meta no ta pa pone comunidad na riesgo, sinembargo, pa yega na un solucion realistico. Stichting Musica lo duna oportunidad na mas musico pa vocifera nan preocupacion y comparti nan situacion actual cu comunidad di Aruba, pa medio di mas programa ‘Live’ riba nan plataforma di Facebook den e siman cu ta sigi.

Stichting Musica ta pidi tur musico y tur esnan cu tin e mundo di musica y entretenimento na pecho, pa bai riba e Facebook page di Stichting Musica y uza e frame disponibel. Cambia bo profile picture uzando e frame aki pa asina mustra solidaridad cu nos musiconan y e causa aki y manda un mensaha cla y raspa pa Crisis Team pa trata e punto aki como prioridad. E meta primordial di Stichting Musica ta, na e momentonan aki ta, pa haya oido di Crisis Team y hunto tuma accion pa yega na solucion responsabel.

