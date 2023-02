Basa riba e criteria di Band of the Year cu Stichting Musica a bin ta anuncia anteriormente, un cuerpo di hurado distribui riba e rutanan di Carnaval a evalua cua ta e banda cu a contribui mas durante Carnaval 69.

E criteria tabata lo siguiente:

– E banda mester a participa na Aruba Caiso & Soca Monarch 2023 y/of Festival di Tumba 2023 – E banda mester a participa na entre otro e siguiente paradanan di Aruba su Carnaval 2023 (no ta necesario pa participa na tur parade): Parada di Luz San Nicolas. Lighting Parade Oranjestad, parade di Jouvert Morning, Parada Grandi na San Nicolas y e Grand Parade na Oranjestad – E banda cu e miho animacion den paradanan

– E banda su zonido

– Presentacion di e banda su trailer den e paradanan

– E banda mester toca e Soca ganador di Aruba Caiso & Soca Monarch 2023 y/of e Tumba ganador 2023.

Stichting Musica ta anuncia BAND OF THE YEAR 2023: TSUNAMI

Tsunami a destaca durante di e evaluacion di hurado y como Band of the Year 2023 ta gana e suma di Afl. 5000,- como premio. Por mira cu Tsunami ta haci nan maximo esfuerzo pa mantene un bon calidad di zonido y presentacion, mientras cu nan ta duna bek na e pueblo den forma di gozo y entretenimento.

Un pabien ta bai di parti Stichting Musica pa tur banda musical cu a participa na Aruba Caiso & Soca Monarch 2023 y tambe na e paradanan di Carnaval 2023. Aruba a disfruta di un tremendo temporada di Carnaval cu bunita costumes y excelente musica. Durante nos Grand Parade por a goza di aparencia special di diferente artista popular, entre otro Derwin Kemp y Claudius Philips cu a deleita un y tur.

E Soca ganador a zona riba caminda y laga tur hende “Feelin’ Good, Feelin’ Nice” y asina Stichting Musica ta desea pa Aruba y e seno musical sigi te cu e siguiente temporada, positivo y yen di ambiente!