Basa riba e criteria di Band of the Year cu Stichting Musica ta mantene, un cuerpo di hurado distribui riba e rutanan di Carnaval a evalua cua ta e banda cu a contribui mas durante Carnaval 70.

E criteria ta lo siguiente:



▪ E banda mester a participa na “Aruba Caiso & Soca Monarch 2024” y/of den “Festival di Tumba 2024” ▪ E banda mester a participa entre e siguiente parada nan di Aruba su Carnaval 2024:

– Parada di Luz na San Nicolas

– Lighting Parade Oranjestad

– Parada di Jouvert Morning

– Parada Grandi di San Nicolas

– Grand Parade Oranjestad



▪ E banda cu miho animacion den parada nan▪ E banda su zonido▪ Presentacion di e banda su trailer den e paradanan▪ E banda mester toca e Groovy Soca of Power Soca ganador di Aruba

Caiso & Soca Monarch 2024, sea “Come Together” of “Mash Up” of e Tumba ganador 2024 “Baranca”.

Stichting Musica ta anuncia BAND OF THE YEAR 2024: TSUNAMI

Tsunami a destaca durante di e evaluacion di hurado y como Band of the Year ta gana e suma di Afl.5000,- como premio. Tsunami continuamente ta haci nan esfuerzo pa mantene un bon calidad di zonido y presentacion y a sa di gana e respet di nos comunidad en general. E premio pa Band of the Year lo wordo entrega durante e Prize Award Event di Stichting Musica.

Un aplauso grandi ta bai pa tur e Rookies cu a participa na ACSM2024. Stichting Musica y pueblo di Aruba ta conta cu boso participacion na 2025! Boso creatividad, curashi y “aire fresco” ta loke lo sigi engrandece nos festival. Stichting Musica ta orguyoso di boso cada un.

Un pabien ta bai di parti Stichting Musica pa tur banda musical cu a participa na Aruba Caiso & Soca Monarch 2024 y tambe na e paradanan di Carnaval 70.

Aruba a disfruta di un temporada di Carnaval historico, cu bunita tema, costume y musica excelente. E Soca nan ganador a zona riba caminda y laga tur hende “Come Together” y “Mash Up”.

E tema cu mas a resalta den e produccionnan pa ACSM2024 ta e topico di: “together”. Varios cancion a menciona cu “hunto nos por logra mas”, a pidi pa “bini hunto” y crea mas union. E maximo deseo di Stichting Musica ta pa nos musiconan di Aruba y comunidad henter por tuma e mensahenan aki na pecho y aplica nan den bida diario.