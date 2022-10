Balashi 13 oktober 2022. Durante di conferencia di prensa awetardi na Balashi Gardens Sra Edwina Werleman Presidente di Sichting Musica ahiba palabra y a comparti agenda di e festival mas grandi di nos pais cu ta e Festival di Caiso y Soca Monarch.

Sichting Musica ta cla pa celebra e genero di Soca y Caiso music! Soca, the Soul of Calypso, generonan di musica contagioso cu a bin for di Caribe y ta captivando henter mundo. Durante e ultimo decada aki, Stichting Musica a traha incansablemente pa eleva e nivel di produccionnan cu ta participa na e festival, Aruba Caiso & Soca Monarch. Nos meta principal tabata pa nos artista y bandanan local ricibi reconocemento internacional, pa nan produci musica cu por wordo toca na cualkier parti di mundo.

Soca, mundialmente ta dominando riba plataformanan internacional. Por ehempel, e genero a wordo acepta como genre oficial riba iTunes y nos por mira diferente artistanan di Soca ta participando na competencianan manera Britain y America’s Got Talent. Ki orguyo lo ta, pa un dia mira nos mesun talentonan local destaca internacionalmente?

Nos ta sumamente orguyoso cu e genero aki ta para riba su mesun pianan internacionalmente y tambe na Aruba. Dunando e oportunidad pa e musica resona na cualkier temporada di anja, cu e respet y balor cu e merece.

Fundacion Musica a wordu funda na 2012 door di musiconan artistanan, compositornan y bandanan di Aruba, nos ta un non-profit organisation cu e solo proposito pa promove musica cultural di Aruba.

Den ultimo decada durante henter aña a sa di eleva e produccion di nos festival ACSM, hibando nos artistanan riba plataformanan International. Soca y Caiso ta un genero riba su mes. Genero ta significa un categoria di composicion di arte, musica y leteratura, caracterisa oa un estilo forma o contenido particular.

Nos festival ACSM lo continua den nos escohencia “UNIQUE” unda nos ta enfoca cada aña pa mantene cu bon participacion na nivel y show nternational. Soca y Caiso ta unique debi na e multi lenguaje cu ta wordo uza den nos composicionnan y esey nos ta desea di showcase mundialmente.

Festival di ACSM lo ta den su etapa Pre Final den:

· Centro di Bario Dakota riba fecha 12 di November

· Centro di Bario Playa Pabao riba fecha 19 di November

· Centro di Bario Brazil riba fecha 26 di November

Nos pueblo di Aruba por disfruta di 3 anochi di pre final riba nivel organisa. Profesional y unico manera semper. Nos compania encarga cu scenario, sonido y luz ta Elite Productions. E festival su e gran final lo ta ba bek na San Nicolas cual fecha lo wordo anuncia despues. St. Musica a traha di cerca cu tur nos stakeholders durante nos exsistencia, unda nos a conoce progreso ta sigui eleva nos festival y cune algun cambionan unique cu ta gran parti di nos exito.

Un DANKI inmenso na nos prestigioso SETAR NV partner cu nos pa henter nos exisistencia, Aruba Bank, Elite Productions, Balashi, Plus Accounting demas stakeholders, boso contribucion ta excepcional. Nos ta honra pa traha hunto.

Inscripcion pa Festival ACSM ta habri te cu October 19, y tur artista por inscribri nan mes cu nan banda. Ya caba Festival ACSM ta conta cu 12 banda musical cu a confirma nan participacion. Fecha culmina pa sera entrega di lyrics ta stipula pa Oktober 19.

Stichting Musica lo prepara su meet the press fecha lo wordo anuncia p’asina por sera conoci cu tur artista participante cu nan respectivo banda musical.Durante e añanan sigur nos a siña cu nos cultura Arubiano nan stima competencia, den e formato aki nos ta traha tur anja pa tin un

Competencia saludabel di Festival ACSM. Un titulo cu ta hiba cada participante artista ganador na un nivel mas halto unda reconocimento cu e resultado creciente di un plataforma nacional pa presentacion nan Internacional.

Nos ta sumamente orguyoso como St Musica pa bin bek cu e festival exponiendo e ritmo aki di Soca & Caiso mey mey di e pueblo di Aruba un genero musical cu ta nos cultura musical cu nos ta celebra durante henter aña y ta wordo toca na Radio Televison y medio social henter aña.

Ban braza nos artista nan y apoyando nan den cada un di e anochi nan aki.

Durante di e conferencia di prensa a conta cu presencia di Sr Roland Croes director di Setar Nv, Sra Julie Merencua di Directie Cultuur Aruba, Sr Richard Giel di Balashi Marc Le Grand di Centro di Bario Brasil, Centro Playa Pabao sr Dennis Burke.