Desde e momento cu Aruba Caiso & Soca Monarch (ACSM) 2023 a pasa, Stichting Musica a cuminsa pensa riba un localidad adecua pa tene e siguiente edicion. Mirando cu nos lo ta celebrando Carnaval 70, e gran deseo tabata pa tene ACSM2024 na Joe Laveist Sport Park, pa trece bek e sentimento di nostalgia cu e lugar iconico aki tin relata na e festival.

Despues di varios reunion cu ambos organisacion deportivo cu ta maneha e sport park, y tambe cu Minister di Cultura y Minister di Deporte, Stichting Musica ta conclui cu ACSM2024 no lo por wordo teni na Joe Laveist Sport Park.

Den e ultimo reunion cu Minister Endy Croes, Stichting Musica a repasa tur opcion hunto cu e mandatario y a evalua e gastonan hopi halto relata na proteccion di e veld. Ambos a yega na e conclusion cu e no ta responsabel pa haci e gastonan envolvi y pa riesga cualkier daño na e veld.

Stichting Musica ta gradici Minister Endy Croes pa e bon consehonan y e positivismo y sosten cu ela brinda te cu awor pa cu e plannan di e organisacion.

E fundacion lo tene ACSM2024 na Carnival Village, sinembargo, kier haci esaki na un forma realistico, efectivo y cu bista riba un plan sostenibel pa e añanan cu ta sigi. E plan aki a wordo entrega na Gobierno caba, den cual Stichting Musica ta boga pa e desaroyo di Carnival Village wordo finalisa. Aruba, en particular e area pariba di brug, merece un lugar completamente apto pa tene festivalnan, sin cu tur e peso di logística y e gastonan envolvi ta cai completamente riba e promotor. Sin e rekisitonan basico na Carnival Village, e promotor lo keda carga gastonan exorbitante cual no ta haci e lugar atractivo financieramente.

Stichting Musica ta keda traha duro pa ACSM2024 destaca como un gran fiesta cultural y pa crea un experencia involvidabel riba dia 26 y 27 di januari 2024 den cuadro di nos celebracion di 70 aña di Carnaval. E organisacion ta invita un y tur pa sigui tur desaroyo relata na ACSM2024 riba e Facebook Page di Stichting Musica.