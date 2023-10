Stichting Musica a anuncia un concepto nobo pa e Prefinals di Aruba Caiso and Soca Monarch (ACSM). Un concepto cu lo trece e festival mas cerca di nos comunidad den forma di un “live streaming”. Publico lo por sigi e festival for di nas cas, na Telearuba canal 23, of online riba nan telefon, tablet of laptop.

Partner oficial di e festival a keda impresiona cu e forma con Stichting Musica a tuma e iniciativa pa modernisa e concepto di e Prefinals di e festival y pa trec’e dilanti den un bachi nobo cu hopi mas interaccion cu e cliente. Setar NV, semper ta para pa innovacion y ta busca formanan nobo pa crea conexion cu nos cultura, nos talentonan local y nos comunidad. Stichting Musica ta agradecido di por conta cu e sosten di nos compania di telecomunicacion nacional un biaha mas pa e festival musica di mas grandi di nos isla.



Recientemente e organisacion a splica cu lo tin varios premio pa rifa entre televidente y “online followers” durante di e transmision di Prefinals. E Monarcanan y e Rookie of the Year tambe lo disfruta di un premio adicional di parti di Aruba Airport Authority. Cada ganador absoluto y e Rookie of the Year lo ricibi certificado pa biaha, asina yama “travel vouchers”, na balor di 1000 florin cada un. Aruba Airport Authority ta consciente cu nos “Kings and Queens” ta keda hopi cansa despues di e temporada carnavalesco y pa e motibo aki lo duna nan e oportunidad di bai di biahe pa relaha y recarga nan energia.

Stichting Musica ta di opinion cu e ganadornan di e festival ta bira un parti integral di nos cultura y por wordo considera como embahadornan di nos pais. Nan logro ta keda marca den historia pa semper y pa e motibo aki e organisacion ta aprecia e bunita gesto, bon mereci, di parti nos aeropuerto.

Na final di e conferencia di prensa, representantenan di Stichting Musica a expresa nan aprecio pa demas colaboradornan importante manera Elite Productions & Entertainment y Telearuba cu semper tey pa apoya e esfuerzo nan di Stichting Musica. Centronan social y sector priva por forma parti di e transmision di Prefinals. Pa mas informacion por tuma contacto cu Stichting Musica na 745-7942 of na [email protected].