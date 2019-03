Stichting Musica contento cu un culminacion di Carnaval 65 exitoso

E temporada di Carnaval 65 tabata largo y exitoso. Cantante, musico y bandanan a duna hopi di nan mes pa por contribui na nos celebracion cultural di mas grandi. Dunando e musico nan balor mereci, Stichting Musica semper ta cumpli cu e pago di e premio pa e ganadornan di Aruba Caiso & Soca Monarch prome cu e temporada carnavalesco culmina.

Den un ambiente di “happy hour”, Stichting Musica a entrega e premionan monetario na e ganadornan supremo y finalistanan den categoria di “Soca Monarch” y “Caiso Monarch” na Tinashi Music & Sports Pub riba diabierna, 1 di maart 2019. Asina aki tur hende por a drenta e ultimo fin di siman di Carnaval cu bon animo y tambe cu un tremendo recuerdo den forma di un “photo award” otorga pa Revista Bacchanal.

Finalmente, riba diamars, 5 di maart, cayanan di San Nicolas tabata yena cu hende cu a probecha di “jump” un ultimo biaha durante e Old Mask Parade, organisa pa Stichting Musica. Na final di e anochi, sra. Edwina Werleman, Presidente di Stichting Musica, a gradici un y tur presente cu a baila y goza den e parada y tambe esnan cu a aplaudi y support e parade bandi caminda. Old Mask Parade ta un concepto conoci cu a wordo rebiba pa Stichting Musica e aña aki pa dispidi di e temporada carnavalesco. E Old Mask Parade a wordo bon bishita y por a scucha di tur skina cu e “jump up” aki tabata haci falta. E bandanan Le Groove y Tsunami sigur a trece un tremendo ambiente durante e anochi aki. Un bon comienso y motivacion pa sigi cu e parade aki anualmente. Na final di e parada, e ambiente a sigi na Aruba Carnival & Entertainment Village na unda Stichting Musica a anuncia e ganadornan di “Band of the Year” pa e temporada di Carnaval 2019, cual a resulta di ta e banda Tsunami.

E organisacion ta sumamente satisfecho cu e acogida di Old Mask Parade y mas aun cu Aruba Caiso & Soca Monarch 2019. Loke ta di aplaudi y remaraca, ta cu varios cantante y bandanan a dicidi pa graba nan cancion profesionalmente y tin di nan a te hasta lansa un videoclip. Esaki ta mustra cu nos musiconan ta tuma nan arte den serio y ta “up to date” cu tendencianan di social media internacional.

Stichting Musica ta gradici tur patrosinador y colaborador cu a haci e 5 anochinan di Aruba Caiso & Soca Monarch 2019 posibel. Stichting Musica a extende palabranan di pabien y gratitud inmenso pa e Branding Partner di e festival, Setar N.V., cu semper tey pa respalda nos cultura y musiconan local. Tambe danki na Aruba Tourism Authority, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix y Ministerio di Finansa, Economia y Cultura pa nan aporte na e festival. Un evento di tal magnitud no lo sobresali sin e expertisio di e compania di produccion di Elite Productions & Entertainment. E contribucion di Tropical Bottling NV, Nagico, Plus Accountants, ATCO, Ecotech, King Ocean, Universal Techonologies & Alarm Company, K&G Boutique, Fun Miles, Tele Aruba tabata di aplaudi y no por lubida stakeholders y instancianan manera SMAC, KPA, e Security Team, y e team completo di Stichting Musica, stage team, cuerpo di hurado y tur medio di prensa y radio emisora, specialmente esnan cu a transmiti e festival tur cinco anochi “live”cu a traha incansablemente pa ehecuta e festival riba un nivel profesional.

