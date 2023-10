Stichting Musica ta considera un “rookie”, un persona cu ta participa pa prome biaha na e festival di Aruba Caiso & Soca Monarch.

Despues di e exito grandi di Jair “Casper” Dijkhoff, nos Soca King 2023, un gran cantidad di hoben a registra pa participa na e festival. Mayoría ta den e categoria di Soca. Mirando cu nos ta na caminda pa e di 70 aniversario di Aruba su Carnaval, por nota cu tin varios participante nobo of esnan cu tin hopi tempo sin participa riba e lista di inscripcion,

Stichting Musica ta apoya e tendencia aki y ta haya importante pa ofrece talentonan hoben un bon preparacion. For di experiencia, e organisacion sa cu hopi biaha e participante cu ta nobo na e festival no ta na altura di tur e reglanan di e competencia. Pa e motibo aki, Stichting Musica a organisa un reunion informativo specialmente pa e asina yama “rookies”.

Durante di e reunion, presidente interino di ACSM, Inky Richardson, a repasa e reglanan y criteria cu e hurado di e competencia musical ta aplica. Esnan presente a ricibi splicacion riba e dos categorianan di Soca: Groovy y Power di musico profesional Ivan Quandus. Francie Celaire a amplia riba e concepto nobo di e Prefinals cu lo wordo transmiti pa Aruba y mundo henter via live streaming y cosnan cu e cantantenan mester tene cuenta cu ne pa un miho presentacion riba camera. Bobby Gibbs, musico y un di e pioneronan di e fundacion a duna ehempel di varios formula popular cu a wordo uza den composicion y areglonan musical den pasado y e anochi a culmina cu tips y conseho for di Jair Dijkhoff y su tata, sr. Jairo Dijkhoff, cu a toca temanan manera dominio di nervio, gastonan envolvi y e importancia di un bon team.

E participantenan cu tabata presente a indica cu e informacion tabata hopi valioso y a gradici Stichting Musica pa e oportunidad. Esaki ta un iniciativa cu Stichting Musica lo sigi aplica pa sigura un desaroyo firme di e festival y pa percura cu e futuro generacionnan ta mantene nos cultura y musica di Aruba bibo.