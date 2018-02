Stichting Musica a entrega premionan relata na Aruba Caiso & Soca Monarch 2018

Diaranson, 7 di februari, Stichting Musica a entrega e premio nan monetario den un ambiente ameno na Balashi Beer Garden na cada cantante, compositor y areglista ganador di Aruba Caiso & Soca Monarch 2018 den categoria di Caiso y Soca. Premio a ser entrega tambe na e Best Entertainer Costume y tambe Best Uniformed Band.

E premio nan a ser entrega na nos Caiso King 2018 Mervin “Blacky” Baptiste -“Because Ah Black” y su compositor y areglista Adolfo Richardson. Blacky a hiba e premio tambe di prome finalista Soca y

compositor di e Soca”Do what You Want” cu su areglista Rocky Everon.

Caiso prome finalista Carl “Galloway” Roosberg- “To Make My Country Proud” y premio compositor y areglista. El a hiba e premio tambe di

compositor pa e cancion prome finalista di Soca ” Do you what you want”. Caiso segundo finalista Richard ” Tattoo” Quant cu e cancion “Den Mi Sonjo” y tambe ganador di su mesun composicion. Areglista pa e cancion aki ta Mark Maduro.

Soca Monarch 2018 Antonio “T-Money” Mingo– “ Sideliners” y su compositor y areglista Antoni Gario kende a ricibi su premio.

Soca segundo finalista Freddy “Rasta” Richardson– “For Once and For All” como ganador y tambe como compositor di su cancion hunto cu Shaqeem Thomasia y Jonathan Thiel y su areglista Rygell Isabella.

Best Entertainer Costume a ser otorga na Tommy-Lee Halman, cual premio ta powered pa Aruba Bank. Best Uniformed Band tabata e banda Buleria y tambe powered pa Aruba Bank.

Premionan a wordo entrega dor di representantenan di e sponsornan

di Aruba Caiso & Soca Monarch 2018 cu tabata presente pa celebra e anochi special hunto cu Stichting Musica y e ganadornan.

E MC di anochi, Melvin Garcia, a habri e evento introduciendo Presidente di Stichting Musica, Sra. Edwina Werleman, y a ricibi esnan presente cu un palabra di bon boni y na unda ela expresa su satisfaccion cu e resultado y acogida di e festival.

Den nomber di e directiva completo di e fundacion Sra. Werleman a gradici tur patrosinador y colaborador cu a haci e 4 anochinan di Aruba Caiso & Soca Monarch 2018 posibel. El a expresa tambe cu pa pone un festival di e magnitud aki, esun di mas grandi di Aruba, ta hiba hopi tempo y dedicacion cu un reto masha grandi su dilanti pa por cumpli cu tur gasto y preparacion.

Stichting Musica a extende palabranan di pabien y gratitud inmenso pa e

Branding Partners di e festival cu ta kere den e producto y ta respalda nos artistanan local;Setar N.V., un partner ehemplar como main sponsor

di e evento pa 6 aña consecutivo, Aruba Tourism Authority, Aruba Airport

Authority, Nagico, Gobierno di Aruba, en particular nos Minister di Cultura Xiomara Maduro y Aruba Bank.

Tambe un danki a bay na ecompania di luz y sonido cu a presenta e

stage grandi, Elite Productions. Den palabranan di Sra. Werleman “

Krish Mahtani y su team ta simplemente fabuloso”. No por lubida

KPA pa nan tremendo cooperacion y seguridad brinda, e team completo

di Stichting Musica, Stage team y Cuerpo di Hurado cu a traha incansablemente pa ehecuta e festival riba un nivel profesional.

Por ultimo Stichting Musica a expresa nan gratitud na tur medio di prensa y radio emisora en general y specialmente esnan cu a transmiti e festival tur cuatro anochi “live”.

Riba e potretnan por mira un poco di e ambiente durante e entrega di premio di Stichting Musica, cortesia di fotografo Chibi v/d Hans di

Revista Bachannal.

