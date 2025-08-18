Sra Anne Witsenburg de Jong durante un entrevista a duna di conoce cu nan ta hopi preocupa cu e situacion den Rancho unda pa añanan largo hende ta biba rond di e forno y ta un situacion social tristo y nan ta scohe di ta adicto y biba eynan pero e ta un molester pa nos momumentonan. A inverti den e resturacion y e ta un monumento chikito y ta merece e restoracion y awor ta preparando pe mantencion di e forno y kier pa e structura keda bon pe futuro generacion.
E leynan cu ta proteha nos momumentonan ta pa proteha e historia no e inversion pero e ley ta bisa cu ora bo ta haci daño na momumento bo por haya un multa of castigo pero e problema ta mas tanto cu e adicto ambulantenan aki bo no por ponenan responsabel, den pasado a bin limpiesanan cu stichting Rancho a haci limpi hunto cu otro partnernan. Pero despues e adictonan aki ta bin bek y un hende conciente ora e haci daño na un monumento den nos opinion nan por ta responsabel pero pa un hende cu no tin ningun otro caminda pa bay y no tin nada mes ta con ta bay ponenan responsabel, den theoria nan ta responsabel por manda polis pero ni efecto lo haya di castigo debi ne situacion.