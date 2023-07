Diabierna ultimo Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) a despedi di Señor Robert Maduro como presidente di e fundacion y a anuncia Señora Rousanne de Weever como e presidente nobo.

Sr. Maduro a fungi como presidente entre 2019 pa 2023. Durante e añanan aki hunto cu e demas miembronan di directiva y directora a logra proyectonan manera entre otro; Restauracion di Uncle Louis Store na San Nicolas cual a gana tambe e Pieter van Vollenhovenprijs, Ex Botica Aruba cu actualmente a keda comberti den un restaurant y un studio di produccion, restauracion di e forno di Kalki i recientemente e compra di Cas Veneranda cual pronto lo keda restaura. Nos ta gradeci Sr. Maduro pa esfuerso y contribucion valioso durante e ultimo añanan.

Alabes nos ta yama un bon bini na Señora Rousanne de Weever como e presidente nobo.

Despues cu Sr. Maduro a anuncia su retiro, Monumentenfonds Aruba a publica un vacatura pa e puesto di presidente. E directiva a evalua e diferente solicitudnan y a haci un pre-seleccion pa e presidente nobo. SMFA a propone e candidato pa Minister di Cultura kende a bay deacuerdo y asina a nombra Sra. Rousanne de Weever como e presidente nobo. Nos ta sumamente contento cu a accepta e reto pa cu su experticio y conocemento lidera y guia e fundacion pa e siguiente añanan. Sra De Weever tin expertisio den diferente directiva y un background den HR. Y mas importante: for di chiquito e tin un gran interes den monumentonan y nan storianan.

SMFA ta un fundacion no gubernamental cu ta existi ya pa 27 aña. E meta principal di Monumentenfonds ta pa cumpra, restaura, huur, y mantene monumentonan di Aruba y ta enfoca tambe riba educacion y conscientisacion tocante e importancia di nos monumentonan como parti esencial di Aruba su herencia cultural.

E fundacion ta doño di 16 monumento, ta consiti di un team di shete persona , un directora y un directiva cu actualmente ta consisti di cinco miembro.