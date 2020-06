Stichting Monumentenfonds Aruba ta celebra un aña mas di existencia

Binticuater aña pasa Stichting Monumentenfonds Aruba a keda lanta cu e meta pa cumpra restaura y mantene edificionan monumental di Aruba. E prome proyecto cu SMFA a financia tabata e restauracion di e edificio di Stadhuis y Ex Hotel Colombia (Censo). Despues di 24 aña awor SMFA ta doño di diestres edificio y tres obheto monumental. Den e ultimo añanan nos a pone mas enfasis riba e mantencion di nos monumentonan y nos ta sinti nos mes orguyoso como fundacion cu tur nos monumentonan ta den un bon estado y ta forma parti di paseonan turistico, pero tambe ta wordo uza mas y mas como protagonistanan di fotografianan cu ta keda comparti rond mundo. Como fundacion nos tambe ta stimula e expancion di conocemento tocante Aruba su herencia cultural, contribuyendo den e ultimo añanan na actividadnan educativo, actividadnan manera Fiesta di Cunucu pero tambe Wiki Loves Monuments, un competencia internacional di fotografia cu e meta di pone mas atencion na monumentonan di mas di 40 pais rond mundo, y orguyosamente Aruba tambe ta parti di esaki. Hunto cu un team di shete y bou di guia di nos bestuur ta traha hunto pa preserva e monumentonan di Aruba y enfrenta e retonan cu esaki ta trece cune.

Retonan

Nos ta un fundacion cu durante añanan a confronta retonan tambe, pa mas di diez aña nos no ta ricibi subsidio di gobierno mas y nos por bisa cu danki na nos huurdonan tanto di Pais Aruba como particular nos por a sigui cu nos meta pa preserva monumentonan di Aruba. E aña aki nos a enfrenta e reto di mas grandi cual a afecta no solamente SMFA pero henter e pais. Mirando cu SMFA su entrada ta completamente basa riba e huur di edificionan esaki ta trece un impacto sigur cune. Nos ta scohe pa enfreta e futuro cu positivismo y sigui cu proyectonan di restauracion y mantencion cu ya tabata planea prome cu e crisis a cuminsa. Nos a logra pone e proyectonan riba e lista di proyectonan fast track di gobierno y asina contribui na crea mas trabou y stimula e economia di Aruba.

Proyectonan

Apesar di tin 24 aña di existencia cada proyecto nobo ta yena nos cu orguyo, sea ta e forno di kalki den Rancho of e edificio di e promer Botica di Aruba tur nos proyectonan nos ta ehecutanan na un manera responsabel segun e normanan estableci pa e departamento di monumentonan. Cada monumento ta trece retonan nobo cune pero un di e retonan mas grandi ta e redestinacion. Como ehempel e watertoren na San Nicolas y Oranjestad cu a wordo construi originalmente como tanki di awa pero awor ta fungi manera museo y oficina. Mescos actualmente nos ta studiando e posibilidadnan pa restaura e tankinan di awa na Kibaima y duna nan un destinacion nobo sea como espacio pa agricultura innovativo, oficina of horeca. Un proyecto cu lo cuminsa pronto lo ta e restauracion di e edificio di Ex Botica Aruba conoci tambe bou di nomber di El Mercado. E edificio aki a wordo construi na principio di siglo binti pa Addison Croes. Hunto cu Gustave Nouel nan a cuminsa cu Botica Aruba. E storianan tras di cada monumento ta un balor agrega di cada cas of edificio. Pa cada proyecto di restauracion nobo SMFA ta pone tambe enfasis na e investigacion di e storianan tras di e monumentonan pa preserva esakinan tambe pa futuro generacionnan.

Revolving Fund

Actualmente solamente monumentonan cu ta pertenece na SMFA of Gobierno di Aruba ta conta cu proteccion. Gobierno pa algun aña caba ta trahando riba proteccion di casnan y edificionan priva.

Pa locual ta trata Stichting Monumentenfonds Aruba, ta trahando e ultimo añanan pa yega na un “revolving fund”. Actualmente tin un comision trahando pa por duna forma na e fondo aki. Esaki ta pa den futuro doñonan di edificionan monumental priva (proteha) lo por bin na remarke pa un subsidio of prestamo na interes abou pa por restaura y/of mantene nan monumento.

Cooperacion

Un factor importante den e exito di Monumentenfonds durante e añanan ta e contactonan cu institutonan comercial y financiero tanto local como internacional. Sea cu ta pa un prestamo na interes abou for di Hulanda of un donacion na proyectonan di restauracion of educacional.

Banda di esaki tambe nos tin un laso estrecho cu diferente instancia rond mundo cu ta traha cu e mesun meta cu SMFA cual ta preserva monumentonan. Nos ta kere den cooperacion y intercambio di conocemento y pesey semper ta traha di serca cu diferente organisacion y tambe ta atende diferente conferencianan caminda cu varios biaha nos ta keda aserca tambe pa comparti nos experticio como fundacion. Na 2015 a lanta e Dutch Caribbean Heritage Platform hunto cu e otro islanan di Caribe Hulandes pa asina traha hunto pa yega na fondonan pa preservacion di monumenonan y tambe intercambio di experticio. Localmente nos ta traha di serca cu diferente organisacionnan den area di cultura y tambe nos tin e honor di conta cu boluntarionan cu semper ta cla pa duna un man.

Na esnan cu ta interesa pa ta un boluntario, ta desea conseho pa restaura nan cas monumental of ta interesa den huur un monumento por semper tuma contacto cu nos libremente na info@monumentenfondsaruba.com

SMFA ta gradeci un y tur cu durante e añanan a contribui na nos fundacion pa asina hunto nos por logra preserva nos monumentonan, como parti importante di Aruba su herencia cultural, pa futuro generacionnan.

Comments

comments