Stichting Jaik Aruba lo guia hobennan pa focus riba nan soñonan

Jalken Antonia ta un persona cu e vision pa yuda hendenan di Aruba logra nan soñonan. E ta elabora mas ariba esaki.

Sr. Antonia ta naci na Aruba y desde mucha el a bay biba na Hulanda. E ta bibando actualmente na Amsterdam. Dos luna pasa e tabata na Aruba unda el a lanta Stichting JAIK Aruba. Na Hulanda, e ta guia pa aña 800 studiantenan di MBO den e programa “From good to great”. El a dicidi un dia cu si e por yuda studiantenan na Hulanda, e por yuda su rumannan di Aruba tambe. Semper su curason tabata bis’e pa duna algo bek na e hendenan di Aruba. El a studia accounting. E ta bisa cu 90 porciento di hobennan kier placa y e tabata un di nan. El a bay pa esaki, pero un bes e tabata den e trabou ey, e no tabata compronde kico mester a haci. Pero bo ta hunga pa placa y bo ta siña otro cosnan. Pero tambe el a haya un burn out. Un dia ta conta 86,400 seconde. Su coleganan na Hulanda tabata keha di diferente tipo di debe. El a dicidi pa cambia ful su rumbo. El a bisa cu e mester bay bek y enfoca riba e hobennan. Na Hulanda aworaki, e ta guia 800 hobennan y nan tin plannan caba pa aki par di aña guia un 4,000 mas. Nan lo enfoca riba e soñonan di e hobennan y pone e studiante central. Cada dies siman, nan ta hiba un klas di 25 hoben pa bishita un compania. Eynan nan ta haya sa cua actitud nan mester pa logra nan meta. E ta yama esaki un Inspiration Tour. Prome cu bishita e companianan, nan ta train nan, splica nan kico nan ta haci y dicon nan ta haci esey, ki nan por spera. Despues nan lo analisa den klas kico nan a gusta of no a gusta, etc. Asina nan ta traha un plan di desaroyo pa e hobennan por desaroya nan mes hunto cu scol. E ta wak cu studiantenan kier placa, pero tambe nan kier sa kico ta pasando den e compania y kico nan futuro ta bay bira. Tambe kico nan mester haci pa pone balor den e compania y wak den cua futuro e companianan ta bay. E plannan aki ta pa studiantenan cu ta riba caminda pa caba cu un estudio y personanan cu ya ta profesional caba. Sr. Antonia kier traha cu studiantenan di diferente colegionan y personanan di diferente edad manera for di 14 aña caba te cu un 33 por ehempel. E ambicion di e studiante ta central. E idea ta pa e studiante bay riba e caminda di locual e ta gusta y no e caminda cu ta mas facil y cu e no gusta. E ta sinti cu tin talentonan tremendo y creativo na Aruba y mayoria hende por papia cuater idioma cu ta haci cu nan por adapta na situacionnan di un forma mas facil.

Sr. Antonia kier wak con nan por traha hunto cu Universidad di Aruba y haci algo pa nan. E ta contento cu rector di Universidad, sr. Glen Thode, ta apoya nan. E lo kier cuminsa na October mes caba. Por tuma contacto cu sr. Antonia por medio di su email [email protected] of e website www.jaikbv.com. E ta na Aruba pa wak tambe cu por haya sponsornan. Mayoria compania ta adopta un klas di 25 studiante. Nan ta paga pa full e programa di e klasnan aki.

