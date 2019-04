Stichting Impact Taekwondo Martial Arts & Sport Foundation a sali Best Team den e di 11 Ultimate Taekwondo Cup

Diasabra 13 di April Brazil Taekwondo Stichting a organisa e di 11 Ultimate Taekwondo Cup cu ta e prome clasificacion pa Best of the Best 2019. Stichting Impact Taekwondo Martial Arts & Sport Foundation cu ta carga e nomber di promo di Impact Taekwondo a participa cu su atletanan y a scoge 7 atleta pa bringa pa e Best Team Cup. Coach Jose Henriquez a scoge: Eugene Petrocchi, Kianah Krozendijk, Anabella Fernandez, Jayzion Cornes, Deerah Loefstop, Regering Ching y Rouel Baarh y hunto e team a logra un total di 45 punto y a haci cu nan a sali best team den e di 11 Ultimate Taekwondo Cup 2019. Jose Henriquez a wordo escogi como Best Coach di e evento, cumpliendo cu e reglanan internacional di coaching. Taekwondo na mundo ta cambiando dia pa dia y hopi pais a crece y nos na Aruba no por keda atras. Taekwondo na Aruba ta na caminda pa organisa un evento G manera e evento di Impact Taekwondo. Awe Jose Henriquez a demonstra cu pa por logra best team mester por tin un bon coaching tambe. Si e atletanan ta haci locual cu nan coach ta bisanan pa nan haci, ta nifica cu tin un bon comprendimento entre coach y atleta. Pabien Stichting Impact Taekwondo Martial Arts & Sport Foundation cu boso logronan di parti di Brazil Taekwondo Stichting.

