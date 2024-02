Diahuebs atardi, nos a marca un paso significativo den e trabounan continuo pa un enfoke mas compasivo, inclusivo y efectivo pa cu cuido di salud mental aki na Aruba. Asina Minister di Husticia y Asuntonan Social sr. Rocco Tjon a duna di conoce, durante e inauguracion di e edificio di Stichting HUNTO, cual ta un simbolo di speransa y inovacion pa nos isla.



Pa hopi aña e desafionan di salud mental a domina grandemente den nos comunidad, hopi biaha man den man cu silencio, stigma y escasez di recursonan. E apertura di Stichting HUNTO no solamente ta simbolisa e integracion fisico di locual ta psikiatria y tratamento di adiccion bou di un solo dak, pero tambe ta muestra di nos compromiso colectivo pa kibra e bareranan existente pa cu esakinan. E iniciativa aki, cual ta alinea cu e maneho di Ministerio di Husticia y Asuntonan Social, pa mehora accesibilidad pa servicionan di salud mental, ta yuda tambe pa trata e listanan largo di espera cu tin, sigurando cu e yudansa ta disponibel pa esanan den necesidad na momento cu mas nan tin mester di esaki.Cu e inauguracion di Stichgint HUNTO, nos ta para keto pa reconoce e lucha cu esnan cu ta enfrentando problemanan di salud mental y adiccion ta pasando aden. Nos ta reconoce e curashi inmenso cu e ta tuma pa busca ayudo y e resiliencia pa supera e desafionan aki. Stichting HUNTO ta para como un testimonio cu salud mental ta un parti integral di salud general y cu merece e mesun atencion, cuido y recursonan manera cualkier otro aspecto di nos bienestar.E inauguracion di e edificio di Stichting HUNTO no ta solamente e culminacion di e proyecto aki, pero un principio – un capitulo nobo – aki na Aruba pa un futuro unda cu cuido di salud mental ta accesibel, inclusivo y efectivo pa un y tur. Laga esaki ta un yamada pa accion, pa cada un di nos, pa sigui boga pa concientisacion di salud mental, pa sostene esnan rond di nos den nan momento di necesidad y pa contribui na un comunidad unda cu ningun hende ta keda atras pa motibo di problemanan di salud mental of di adiccion. Hunto nos a pone e prome piedra pa cambio, pero ta door di nos esfuersonan colectivo e vision aki lo por wordo completamente realisa.Por ultimo, e Mandatario a extende palabranna di gradicimento na tur esnan involucra den haci Stichting HUNTO un realidad. For di profesionalnan dedica di FMAA y SPD cu a acepta pa uni bou di un solo dak, te na e beleidsmedewerkers y esnan den nos comunidad cu a apoya e causa aki. Boso trabou incansabel, compromiso y dedicacion ta e fundeshi riba cual e iniciativa aki ta para.

Finalmente, laga nos recorda cu e salud di nos comunidad no ta wordo midi solamente pa e bienestar fisico di su miembronan, pero tambe pa e forsa di su sosten pa esnan cu ta enfrentando desafionan di salud mental y adiccion. Stichting HUNTO ta un bon ehempel di locual nos por logra hunto y nos tin pleno confiansa cu su impacto lo wordo sinti pa e generacionnan cu ta bin.

Laga nos sigui for di aki cu e compromiso pa sigui sostene, eleva, y cuida cada miembro di nos comunidad, sigurando cu e portanan di Stichting HUNTO no ta djis un entrada di un edificio mas, pero un portal pa un futuro mas saludabel y prospero pa un y tur.