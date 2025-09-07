Dalgis Montalvo director di Stichting Hunto tambe tabata den Caya Grandi di Aruba durante e accion pa cu e adictonan cu ta drenta edificio na fin di caya. Polis y City Inspector tambe a join den e accion aki unda a haci limpiesa den e luga pa core cu e adictonan ambulante. E problema den e edificio bandona a tuma nota cu e concentracion di e adictonan tabata basta y ora a tuma contact cu e instancianan con pa haci e accion cu City Inspector y Polis unda nan tin e autoridad pa lanta y core cu persona. E sushinan cu e adictonan ambulante tabata laga atras tabata bata, comerciantenan tambe a aserca pa duna nan comentario di e caso.
Dalgis a menciona cu si tuma nota cu adictonan ambulante sigui susha rond lo bin bek cu e teamnan y haci e limpiesa y corenan foi e sitio. Lo hibanan unda pa baña, come y e ayudo pa sigui pero ta trata di un grupo di adicto cu no kier ayudo y ta haci e tarea mas dificil y tin sigui nan tras pa keda motivanan y sigui nan tras pa otro forma.